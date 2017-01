El pregón de Cristina Camell abre las Jornadas de la Matanza de Guijuelo

La periodista Cristina Camell fue ayer la gran protagonista de las XXXII Jornadas de la Matanza Típica de Guijuelo, que se iniciaban a las nueve y media de la noche con su pregón, que este año tuvo lugar en los salones de El Pernil Ibérico, un lugar que contó también con la actuación del grupo folclórico local El Torreón, que arropó la intervención de la periodista; como también lo hicieron los organizadores y el alcalde, Julián Ramos, entre otras personalidades.

Cristina Camell quiso iniciar su pregón destacando que le resultaba «de lo más gratificante estar un año más junto a vosotros en esta fiesta de la matanza» debido a que «son varias las ediciones en las que he participado, bien sea como matancera, como visitante y como amiga». Y en estas visitas a la villa chacinera, recordó, «solo me quedaba participar con vosotros desde la figura de pregonera, cosa que acepté sin ninguna duda».

«Hace 32 años que se viene celebrando esta fiesta tradicional, 32 años que puntualmente Guijuelo se viste de gala para que esta tradición no muera, tradición ancestral y doméstica donde las despensas de los hogares se nutrían para el resto del año con los manjares una vez procesados, condimentados, aireados y conservados que nos proporciona este animal bello como ninguno, que es el cerdo», manifestaba la periodista, quien añadía que «todos sabemos las bondades alimenticias que nos aporta el cerdo, año tras año mis predecesores en este atril las ensalzan, por eso no las voy a repetir ya que de sobra lo sabéis».

Lo que si apuntó es que «por muy buena que sea la materia prima, si detrás no contamos con una serie de circunstancias favorables, ese producto no consigue la calidad que se consigue en Guijuelo. Me refiero al entorno, Guijuelo está enclavado en un lugar privilegiado con un clima óptimo para el desarrollo del marrano». Pero no sólo el entorno fue destacado por Cristina Camell, quien también se refirió «a la experiencia de sus gentes y, por supuesto, al grado de calidad humana que, sin duda ninguna, se saborea en el producto final».

Y quiso acabar su pregón, el que arrancó la trigésimo segunda edición de esta Fiesta de Interés Regional, señalando que «desde hace tiempo se rumorea que países con gran experiencia en imitaciones están intentando elaborar jamones, queriendo llegar a la calidad de los nuestros, estoy segura que podrán acercarse a la forma pero nunca conseguirán lo que os apuntaba antes, que es el toque final de la calidez y humanidad de las gentes de Guijuelo».