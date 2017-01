La Piñata se traslada por el deterioro de las instalaciones

Como no podía ser de otra manera, los responsables del equipo de Gobierno en el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, dieron ayer las explicaciones pertinentes para justificar el cambio de emplazamiento de la celebración del Domingo de Piñata.

El fin de fiesta del Carnaval que desde hace más de 30 años se celebraba en el complejo deportivo Codemirsa se trasladará en esta ocasión a la carpa municipal que se instala en la zona de Bolonia.

Desde el consistorio recuerdan que «durante los últimos años, este evento se ha venido realizando en el complejo de Codemirsa, alquilando el Ayuntamiento dicho complejo por una cantidad de 1.996,50 euros, a lo que hay que sumar la necesidad de que personal municipal acudiese al mismo para realizar distintas labores de adecuación».

Desde el equipo de gobierno han considerado que «en estos momentos, dichas instalaciones no reúnen las condiciones necesarias para su celebración, por su deterioro progresivo, la necesidad de realizar arreglos por parte del propio Ayuntamiento, así como por la existencia de una plaza que no cumple los requisitos mínimos para llevar a cabo la capea de vaquillas». De igual manera, «se trata de un complejo alejado del núcleo del municipio, lo cual requiere de un desplazamiento con coches, condiciones que han supuesto una progresiva reducción del número de personas que acuden al mismo».

Por todo lo dicho, «el equipo de gobierno ha tomado la decisión de realizar el evento en un lugar más céntrico, de acceso al conjunto de la población y en el que poder incorporar mejoras en su celebración», indican a través de un comunicado de prensa. El Ayuntamiento quiere convertir todo ese entorno del Paseo Fernando Arrabal en un «nuevo espacio festivo» al que este año se le suman un número importante de casetas, de momento, 16, por lo que entienden que es «un entorno más que adecuado, donde habrá instaladas una gran cantidad de casetas, donde el ambiente general podrá ser festivo y en el que pueda disfrutar toda la familia». La novedad que se aporta es que durante la tarde se incorporará una actuación musical.

En esa nota, los responsables dedican, igualmente, un párrafo al complejo deportivo en que se da las gracias «por tantos años prestando servicio para dicho evento».

La oposición no ha visto con buenos ojos esta iniciativa y fue el Partido Popular el primero en valor la medida. Para esta formación, «el cambio que el tripartito adopta de forma unilateral, deja de lado a los jóvenes de Ciudad Rodrigo, para los que el principal atractivo de la jornada del Domingo de Piñata no es el de las patatas con carne de toro, sino el de las vaquillas». Además opinan que «es irrazonable porque el sitio que ha aprobado el tripartito no es el mejor. La virtud del complejo de Codemirsa es, de forma muy reseñable, la tranquilidad de los padres con hijos pequeños, a diferencia del lugar que se propone».

Más decisiones

Pero dejando de lado esta novedad, desde el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo se ha seguido avanzando en otras decisiones que tienen que ver con el Carnaval del Toro 2017 y ya se ha adjudicado la venta de la carne de los toros de la fiesta a la empresa Mozárbez S.A. que pagará 2,20 euros por cada kilogramo de carne. Esta ha sido la única empresa que presentó una oferta aunque se había solicitado presupuesto a varias.

En el caso de los seguros del carnaval, será la empresa Multicía Correduría de Seguros la encargada de este capítulo ya que su propuesta de 8.992 euros era la «más económica» de las dos propuestas que se habían presentado.

Además también se han contratado las orquestas para el baile de disfraces de adultos y el infantil y será el grupo SMS de Ciudad Rodrigo el encargado de amenizar el baile de disfraces de adultos que se desarrolla el sábado noche en el Teatro Nuevo Fernando Arrabal.

En el tema de organización, el Ayuntamiento realizará las direcciones de lidia «con profesionales de Ciudad Rodrigo y este domingo se empezará a realizar labores de enbueyado con los astados del encierro a caballo».

Lo que no dice la nota del Ayuntamiento y ya lo adelantaba ayer este periódico es que, en principio, y salvo cambios de última hora, esos profesionales serán José Luis Ramos, Juan Antonio Pérez Pinto y José Andrés Gonzalo. Y sobre el encierro a caballo, la traducción de lo expresado es que lo toros de La Herguijuela se llevarán mañana a la ermita de Buenamadre.