Partidos y asociaciones no quieren otro 20-M con el medallón de Franco de la Plaza Mayor

En un ambiente de indisimulada alegría, partidos políticos, sindicatos y asociaciones se congregaron ayer bajo el medallón de Francisco Franco en la Plaza Mayor. No hubo protestas, no hubo actos de reivindicación, sino sólo una petición, lanzada por todos y cada uno de los que participaron en esta sencilla celebración: que el Ayuntamiento elimine cuánto antes la efigie del dictador del Pabellón Real de la Plaza Mayor, en cumplimiento del permiso otorgado el miércoles por la Comisión Territorial de Patrimonio.

Miguel Rodero, coordinador provincial de Izquierda Unida, tomó en primer lugar la palabra. Su formación fue la que dio el paso de llevar ante los tribunales al Ayuntamiento de Salamanca por su negativa a retirar el medallón de la Plaza Mayor. Alegaba el Consistorio que en este caso se cumplía con una de las excepciones de la Ley de la Memoria Histórica: el ágora es un Bien de Interés Cultural y, por tanto, no está, en principio, sometida a las disposiciones de esa legislación de 2007. No obstante, durante el proceso se determinó que el medallón no es un elemento estructural de la Plaza y que su retirada no afectaría, no afectará, en modo alguno a la pervivencia del monumento. Rodero afirmó que el de ayer era un «día de alegría», porque «se deja de insultar a las víctimas y se elimina por fin la ofensa de pasar por la Plaza Mayor y de ver cómo se rendía homenaje al mayor tirano de la historia de este país».

Todos los partidos reconocieron la labor de la asociación Memoria y Justicia

«Pedimos disculpas a los damnificados porque hemos sido lentos, pero lo hemos conseguido, gracias a la unión de todos los partidos menos el PP», añadió Rodero, que reclamó que el Ayuntamiento se dé prisa en quitar el medallón. «Pedimos a Mañueco que tenga dignidad y que si está molesto por esta decisión se vaya a su casa».

Por su parte, José Luis Mateos, portavoz del Grupo Municipal Socialista, recordó que su partido, con Fernando Pablos a la cabeza, reclamó desde las legislaturas de Julián Lanzarote como alcalde la retirada del medallón, sin que el PP, entonces en mayoría absoluta, tuviera en cuenta tales reivindicaciones.

Mateos calificó de «magnífica» esta noticia, en especial «para todos los ciudadanos que lucharon por la libertad y la democracia en nuestro país y en nuestra ciudad», y no se olvidó de recordar que la iniciativa de acudir a los tribunales partió de IU ni de reconocer la labor del letrado Gorka Esparza. De igual modo, el joven portavoz socialista lanzó un mensaje de admiración hacia la asociación Salamanca Memoria y Justicia y su presidenta María Luisa Vicente, «que han luchado por la reparación, la dignidad y la justicia hacia las víctimas».

Junto al PSOE, desde el año 2015 el Grupo Municipal Ganemos ha exigido en el Ayuntamiento la retirada del medallón. Su portavoz, Virginia Carrera, definió a la decisión de la Comisión Territorial de Patrimonio como un «pequeño éxito contra lo que fue la dictadura franquista» y opinó que ese símbolo se tenía que haber quitado «hace diez años, cuando la Ley de la Memoria Histórica entró en vigor». Para Carrera esta histórica decisión es muestra de que «las cosas están cambiando» y el Ayuntamiento de Salamanca «se va abriendo a la democracia». Asimismo, se unió a las peticiones de celeridad para que el medallón sea retirado cuanto antes.

Los políticos lamentaron que se haya tenido que esperar diez años para ver a la Plaza sin la efigie de Franco

Y en el mismo triunfal sentido se manifestaron Ramón García, representante de Altenativa Republicana, e Ignacio Paredero, secretario provincial de Podemos. Para García en Salamanca se ha impuesto, por fin, «la razón y el estado de Derecho», pese a la actitud «obstruccionista», afirmó, del PP, mientras que Paredero señaló que estamos ante un «momento histórico», en el que retirará una «sombra de la Plaza Mayor» para dar paso a una «mayor convivencia entre todos».

Finalmente, Emilio Pérez Prieto, secretario general de CC OO en Salamanca, señaló que se trata de momentos de «gran satisfacción» para todos los que de un modo u otro han colaborado en conseguir el plácet de la Comisión Territorial de Patrimonio. «La legalidad existe, la justicia existe en este país», aseguró, no sin antes felicitarse porque «por fin Salamanca se librará de un recuerdo a un régimen que, aparte de los pantanos, no ha servido para nada y no transformó a España en nada significativo». Para Pérez Prieto es hora de que el medallón pase a «un museo o a un lugar donde se convierta en un recuerdo», sin que eso signifique, no obstante, «renunciar a nuestra historia».

En este sentido, hay que recordar que la opción más plausible para ubicar al medallón de Franco, una vez eliminado de su lugar preferente en el Pabellón Real de la Plaza Mayor, parece que será el Centro Documental de la Memoria Histórica, situado a pocos metros, en la plaza de los Bandos. No obstante, aún no se ha confirmado este aspecto, toda vez que el Ayuntamiento ha comenzado los trámites de la eliminación por la elaboración de un proyecto técnico que garantice que la estructura del insigne ágora no sufre desperfectos ni problemas durante la retirada de la efigie.

Un relieve que ha sufrido muchas modificaciones y ataques a lo largo de sus 80 años de historia y que tiene poco que ver con el que se colocó allí en 1937, y poco que ver también con el verdadero Francisco Franco, ya que se esculpió a mayor gloria del entonces jefe del Estado. Así lo señaló en el juicio que tuvo lugar en verano de 2015 la catedrática de Historia Contemporánea de la Universidad de Salamanca, Josefina Cuesta, quien alegó, de igual modo, que los medallones no son inmutables en el tiempo y que en fechas recientes se añadieron nuevos, como el de los reyes Juan Carlos y Sofía en 1981 o los situados en 2005, y que incluso hay uno que permanece picado en recuerdo del odio del pueblo, el que en tiempo mostró la efigie de Manuel Godoy.