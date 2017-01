Potencia, movilidad... y competencia para la delantera de Unionistas

No disponía de minutos en el Izarra, y Unionistas estuvo vivo para convencerle y mostrarle las virtudes de un proyecto, ambicioso desde el primer día de su existencia, que no se detiene un solo minuto en su afán por ir subiendo escalones. Si no hace mucho presentaba a Mitogo, y hace tan solo unos días a Barba y Peli, esta mañana Unionistas ha dado a conocer a su última adquisición. El delantero que necesita para complementar las carencias de Óskar Martín y el propio Mitogo, y para aportar la suficiente competencia en la delantera como para que el equipo no caiga en la relajación en el tramo final de temporada.

Isaac Manjón, 26 años, 1,81 y 75 kilos, se ha definido como "un jugador con garra y entrega, potente y rápido, que intenta darlo todo para que el equipo consiga sus objetivos. Como todo delantero, son importantes los goles pero también se pueden aportar otras cosas". En este sentido, el propio técnico ha apuntado de su nuevo pupilo su "potencia y movilidad".

"Isaac es un '9' de área que también ses desenvuelve bien fuera de ella, potente y desequilibrante que nos puede aportar potencia, que es algo que necesitábamos, y también competencia", ha señalado Astu, en una aseveración reconocida por los propios jugadores. "Ellos mismos decián que faltaba competencia", ha añadido el técnico.

El entrenador ha valorado la respuesta del jugador a la hora de querer salir de su casa -tanto en 2ª B como en Tercera siempre ha jugado en tierras navarras- y viajar a una ciudad nueva. "Astu mostró mucho interés en mi incorporación, y yo lo que quería es tener más minutos de los que tenía", ha reconocido el propio Isaac, que ya ha sido inscrito en la Federación por lo que podrá debutar si el técnico lo requiere este sábado en las Pistas ante el Numancia B.