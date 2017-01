La oposición une fuerzas ante la reunión con el PP por El Corte Inglés

El lunes, día 30 de enero, se acerca en el calendario y con él la junta de portavoces que convocó la pasada semana el alcalde de Salamanca, Alfonso Fernández Mañueco, para informar a los grupos municipales en la oposición sobre su nueva propuesta de solución para el problema urbanístico que afecta a El Corte Inglés. Una propuesta que consistirá en la construcción de un «edificio institucional» en el solar de ese sector que se reservó el Ministerio de Defensa para la construcción de viviendas y que cederá al Ayuntamiento. Edificio que, cabe recordar, el concejal de Fomento y Patrimonio, Carlos García Carbayo, aseguró en una entrevista en televisión, va a estar destinado al Octavo Centenario de la Universidad de Salamanca.

Ante esta perspectiva, los tres grupos de la oposición municipal se reunieron el pasado martes y ratificaron su posición conjunta en torno a la propuesta presentada al equipo de Gobierno en febrero de 2016, en la que reclaman la modificación puntual del PGOU «partiendo de suelo urbano no consolidado y restauración de la legalidad mediante compensaciones a la ciudad por el exceso de edificabilidad del centro comercial».

Así lo estableció ayer el Grupo Municipal Ganemos a través de un comunicado. Hay que señalar que el alcalde aseguró hace unos días que esta formación, Ganemos, es la única que no se muestra dispuesta a ceder en sus reivindicaciones, asegurando que PSOE y Ciudadanos sí están por la labor de rebajar sus reclamaciones iniciales. No obstante, el PSOE negó que esto fuera así y a través de su portavoz, José Luis Mateos, afirmó que no habían tenido la oportunidad de negociar nada.

Finalmente, Ganemos reiteró que esperan que la nueva propuesta del alcalde vaya en esta línea para lograr entre todos una solución «legal y definitiva a este grave problema», que garantice la recuperación para la ciudad de los «excesos ilegales de edificación» y que asegure «la pervivencia del centro comercial y el mantenimiento de los puestos de trabajo.