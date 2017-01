Estados Unidos cierra sus puertas a un salmantino

Está visto que las consecuencias de la llegada al poder de Donald Trump en Estados Unidos de América no solo van a afectar a las relaciones entre gobiernos, empresas o instituciones, o al menos eso parece tras la experiencia vivida Carlos García. Solo unos días después de su toma de posesión como presidente de EEUU un salmantino, que únicamente pretendía entrar en aquel país, como ya había hecho en muchas ocasiones con anterioridad, supuestamente ha sido víctima de la animadversión que el nuevo presidente norteamericano tiene a todo lo que viene de fuera de sus fronteras.

Carlos García Almaraz dirige una escuela de artes marciales en Salamanca, KAJ Artes Marciales Tradicionales, y es, además, el representante de un sistema americano de este tipo de disciplinas para España y toda Europa. Como consecuencia de ello viaja con regularidad y en ocasiones, como era este el caso, recibe galardones y premios en este ámbito marcial ya que allí instruye a diferentes niveles, tanto a civiles en seminarios abiertos a todoel publico como a la policía de Nueva York, a los propios S.W.A.T.

Este fin de de semana, coincidiendo con la celebración del Año Nuevo Chino, le hacían entrega en New Jersey, en el Hall Of Fame, uno de los mas distinguidos premios en las artes marciales, “de ahí el motivo de mi viaje en esta ocasión, ademas de varios seminarios beneficios que también tenía previsto impartir”.

Documento que autorizaba a Carlos García a viajar a Estados Unidos. / Word

Pues bien, este martes, con toda su documentación en regla, “documento ESTA (Electronic System for Travel Authorization) , que dice que soy apto para viajar, pasaporte, billete etcétera, salgo desde Salamanca a las seis de la mañana y después de llegar a la terminal 4 del aeropuerto de Madrid Adolfo Suárez, no me es permitido volar porque les aparece en sus terminales que mi ESTA denegado”.

Ante la sorpresa de Carlos, de los trabajadores de Iberia y del propio responsable de la compañía, “que tenían delante el documento que me acredita para el viaje, llaman a la embajada americana que tan solo les indica que he de pedir cita a través de su web después de rellenar un formulario de visado para no-inmigrante”.

El problema es que esa cita era imposible de conseguir en un plazo inferior a dos días desde ese momento por lo que no existía solución posible.

En conclusión, las advertencias de la administración Trump respecto a la llegada de extranjeros a Estados Unidos parecen haberse confirmado de inmediato y a Carlos García le han supuesto la pérdida de los billetes, de las reservas de los hoteles, de su participación en los distintos eventos que tenía programados y de su galardón por la labor que realiza en ambas partes del charco en la difusión y la enseñanza de las artes marciales.