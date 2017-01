El Gobierno recuerda el valor del español ante los ataques de la administración Trump

«La realidad social desborda las pretensiones de los gobiernos». El ministro de Justicia, Rafael Catalá, glosó las virtudes del idioma español y recordó su fuerza y su importancia en el mundo, como símbolo de victoria frente a la decisión de la administración Trump de eliminar la versión en español de la página web de la Casa Blanca. Un idioma que hablan más de 50 millones de personas en Estados Unidos y 700 en todo el mundo.

En un encuentro con los medios previo a su participación en las jornadas de la Semana de la Formación organizadas por el colegio San Agustín, Catalá sacó pecho ante la «extraordinaria fuerza» del castellano, tanto a la hora de la transmisión de conocimientos, como en el ámbito de los negocios, la universidad y la cultura.

«Eso es lo importante, más allá de lo que un gobierno pueda decidir», recalcó ante una decisión que afirmó no compartir. «Se trata de una comunidad de más de 560 millones de usuarios, no tiene sentido que, por tanto, el español no sea también utilizado por los gobiernos», pero, opinó, esa realidad social acabará poniendo de manifiesto «la importancia de nuestro idioma». Unas afirmaciones que a lo largo del día fueron subrayadas por distintos miembros del Gobierno, caso del ministro de Cultura, quien apuntó que «el conocimiento y uso de diferentes idiomas en una sociedad es algo que sirve para vertebrar a un país y demuestra la riqueza cultural» de una nación, como sucede en España», señaló Méndez de Vigo, convencido de que la medida de Estados Unidos «no detendrá ni pondrá en riesgo la difusión imparable» del español en Estados Unidos «y en el mundo entero».

El ministro Catalá inauguró de esta forma el ciclo ‘Enseñar educando’ que organiza el colegio San Agustín, un programa que continúa hoy con conferencias sobre Geografía, Biología e Investigación, Emprendimiento, el Español, sistemas inteligentes y sobre adolescencia y adicciones.

No es el ministro la única cara conocida que recoge el cartel, ya que el próximo juevescontará con la presencia de Pío García-Escudero, presidente del Senado, que compartirá espacio con José Ramón Navarro -presidente de la Audiencia Nacional- y Soledad Becerril -Defensora del Pueblo- para disertar sobre el ‘acercamiento institucional’ a los ciudadanos.

Antes de visitar el colegio, Rafael Catalá participó en la Hospedería Fonseca en una jornada de formación con la Organización de Ministros de Justicia Iberoamericanos, aprovechando la presencia de muchos juristas de Hispanoamérica en Salamanca para participar en los Cursos de Especialización en Derecho de la Usal. La intención es, señaló el ministro de Justicia, «crear nuevas generaciones de profesionales del Derecho que sepan que la seguridad jurídica y la ley son los pilares para el beneficio de los ciudadanos», sobre todo en sociedades como las iberoamericanas, donde la democracia «no está tan consolidada como en Europa».

El colegio San Agustín inició con esta charla su Semana de la Formación

En este sentido, el ministro señaló que la comunidad iberoamericana tiene actualmente «desafíos trascendentes, relevantes y complejos» y destacó, en la línea de lo dicho en el colegio, la defensa del idioma español como una de las «grandes herramientas» para hacer frente a esos retos que invita a mirar el futuro «con optimismo», ya que se trata de una lengua común que, según las previsiones, llegará a los 750 millones de usuarios en el año 2020.

Justicia abierta

Acompañado por el rector de la institución académica, Daniel Hernández Ruipérez, el secretario general de la Conferencia de Ministros de Justicia de los países iberoamericanos, Árkel Benítez Mendizábal, y el catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Salamanca, Nicolás Rodríguez García, Rafael Catalá defendió la capacidad de mejorar la sociedad iberoamericana gracias también al desarrollo de las nuevas tecnologías y de la «justicia abierta», en la que España ya trabaja con la creación de una subcomisión para una estrategia nacional.

Catalá opinó que vienen tiempos nuevos para el mundo del Derecho y los gobiernos, en los que se presentarán «desafíos, espacios inexplorados y problemas complejos», pero en los que, del mismo modo, la democracia tendrá los «mismos enemigos», viejos conocidos como el «fanatismo, el populismo, los extremismos, el nacionalismo excluyente y el terrorismo», ante los que no hay respuesta «más actual, poderosa y de futuro» que la ley y la justicia, aseguró el ministro de Justicia.

El ministro participó en una jornada de formación para juristas iberoamericanos

En este ámbito, la comunidad iberoamericana tiene cinco retos colectivos, según Catalá. El primero de ellos es la seguridad jurídica, que anima a las sociedades a ser «más competitivas», pues, frente a ello, «la inversión huye de donde no se cumple la ley», aseguró. En segundo lugar, el ministro abogó por «promover democracias sanas e instituciones fuertes» y «no hay mejor camino para construir democracias que una justicia que funciona» y que responda a «los problemas de su tiempo».

Asimismo, dentro de esos retos, remarcó la importancia de «la lucha contra la desigualdad» y mencionó, por ejemplo, a los desplazamientos de refugiados, «un drama que están sufriendo más de 65 millones de personas en el planeta».

Así, en cuarto lugar, Catalá destacó el «enorme potencial de la cooperación» y, en último lugar, ha puesto de relieve el interés por derrotar la amenaza del terrorismo internacional. Sobre este último punto, dada la fragilidad de la paz que se vive ahora en el mundo y el riesgo constante al que los atentados someten a los países occidentales, el minostro abogó por una «estrategia de seguridad global» que ofrezca garantías de prosperidad y desarrollo.

Los XL Cursos de Especialización en Derecho continúan esta tarde en el mismo escenario, el auditorio Fonseca, con la presencia de la consejera de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León, Josefa García Cirac, quien disertará en su condición también de expresidenta de las Cortes sobre la ‘Regeneración democrática en Castilla y León’.

El programa diseñado por la Fundación General de la Universidad se reanudará el jueves con la participación del Fiscal Jefe de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, quien hablará a los presenmtes sobre ‘Tráfico de personas’ y todo lo que conlleva.