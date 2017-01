Tres de cada cuatro vecinos que dejan la capital no han cumplido aún los 35 años

Dieciséis años han tenido que pasar para que un Gobierno sentara a todos los presidentes de Comunidades Autónomas en torno a una misma mesa para tomarse en serio asuntos tan delicados como la despoblación, y desde luego que, sin ser la panacea, el resultado que arrojó el pasado día 17 la ansiada Conferencia de Presidentes en Madrid abre una pequeña puerta, quien sabe si ventana, a la esperanza. Al menos deja una fecha sobre la mesa. Otra fecha. Antes del 31 de marzo debe quedar constituido el equipo de trabajo que diseñará la Estrategia Nacional contra la Despoblación. Un enunciado algo rimbombante en el que Castilla y León tiene mucho que decir a juzgar por las cifras que, históricamente, arroja el INE sobre la evolución del padrón en sus nueve provincias. Salamanca, desde luego, no es ninguna excepción.

Ya no es un problema exclusivo de natalidad, que también, sino más bien de huida. De migración silenciosa. Del efecto goteo que históricamente tanto azota a Castilla y León, y que en el caso de Salamanca tiene fiel reflejo en la capital con escasas excepciones en la provincia. El último informe no solo prolonga la alarma sino que viene a confirmar que, a este ritmo, la capital puede bajar hasta los 320.000 habitantes en los próximos diez años. No es una cifra aleatoria, sino extraída de un estudio realizado por el INE en el que cifra el censo de Salamanca en 320.783 vecinos en el año 2025 y en 313.315 en 2029.

Ese es un rápido repaso al futuro porque si nos detenemos en el presente, el panorama nos dibuja hoy una provincia con 3.410 vecinos menos que hace un año, 13.591 en el último lustro, y una capital que se desangra al mismo ritmo con un matiz que añade un tinte de dramatismo. Si el frío dato que dice que Salamanca capital perdió 1.489 habitantes en un año lo pasamos por la lupa, nos topamos con que de los cuatro que hacen la maleta cada día, tres son jóvenes con edades comprendidas entre los 20 y los 34 años. Metidos todos ellos en la trituradora estadística, hacen un total de 1.157 jóvenes que, sin haber cumplido aún los 35 años, optaron en el último año por buscar una oportunidad lejos de la capital. 2.454 si lo extendemos a la provincia.

Descenso en la provincia

Sin oportunidades ni expectativas, no extraña, por lo tanto, que la capital haya bajado de los 145.000 vecinos, y que, de la mano de la provincia, lleve camino de dar la razón al pesimista estudio del INE.

En términos generales, los descensos más notables, amén de la capital, se registraron en Béjar (perdió 321 vecinos en un año), Ciudad Rodrigo (156), Peñaranda (86) y Alba de Tormes (80 habitantes menos). Por contra, el municipio que más creció fue Aldeatejada, con 104 vecinos más y Castellanos de Moriscos, con un crecimiento de 97.

Lo cierto, y triste, es que basta echar un vistazo rápido a la tabla que acompaña este artículo para comprobar la dificultad que encierra encontrar un municipio que arroje cifras positivas en el último año.