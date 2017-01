«Los trabajadores son ahora enemigos que rivalizan para garantizar su puesto»

Este año se cumplen 40 años del primer congreso de Comisiones Obreras, CC OO. 2017 es un año especial para esta organización sindical, que a día de hoy es la primera en representación a nivel nacional, regional y de Salamanca. Hoy son más de 6.000, las personas afiliadas a CC OO en nuestra provincia.

Emilio Pérez Prieto, secretario provincial de CC OO Salamanca desde hace seis años, y afiliado desde hace 25, es la persona más acertada para poner en palabras algunos de los muchos logros de esta organización, retos y otra serie de cuestiones que le preocupan como cabeza visible de esta organización a nivel provincial. Recuerda que este año es de congresos. Primero tocará la ronda de los provinciales, a finales de junio el regional y a finales de julio el de la confederación.

– ¿Qué cambios deparan estos congresos en Salamanca?

– Estoy planteándome la continuidad o no al frente de la organización. Aunque yo siga, si así se decide en el congreso del 25 de marzo, tiene que haber cambios. Lo que tenemos que tener son personas, hombres y mujeres, con un compromiso absolutamente desinteresado con la militancia y con la dirección del sindicato. No estoy en contra de los compañeros contratados porque tiene un cometido, pero sí de los profesionales del sindicalismo, que dirigen las organizaciones sindicales. El sindicalismo no es una carrera profesional. Debemos cambiar formas para hacer un discurso mucho más cercano a lo que la gente necestia oír. A veces decimos cosas que la gente ni entiende ni se cree, eso hay que cambiarlo. Hay que seguir haciendo propuestas y seguir intentando participar en los ámbitos de decisión donde nuestras propuestas sean útiles y visibles, porque la vida de las personas que más lo necesitan se cambia con decisiones valientes y con propuestas posibles y que den resultados positivos. Tenemos que seguir estando, como estamos, en el ámbito laboral y hacer un trabajo muy importante para recuperar la calle. Para ello hay que hacer un trabajo de humildad y cercanía, que la gente sienta que verdaderamente representamos sus intereses, no los nuestros.

Emilio Pérez gesticula durante la entrevista.

– ¿Qué preocupaba a Comisiones Obreras hace 40 años en Salamanca?

– Por el recuerdo que me han trasmitido compañeros fundadores de aquellas Comisiones Obreras, como Juanjo Campos o Recadero López, lo que les unía en aquel momento de mucho miedo y amenaza por parte del Gobierno que se conformó después de la Transición, era intentar intervenir en los problemas que se generaban en las empresas. En aquel momento el Estatuto de los Trabajadores era incumplido constantemente y quien dirigía las relaciones laborales eran las empresas. Era necesario ir poniendo orden. Se empezó a regularizar la jornada de 40 horas semanales, garantizar que hubiera convenios colectivos no impuestos por la empresa sino negociados con los trabajadores.

– ¿Qué lograban con los conveniso negociados?

– Regularon los topes de la jornada laboral, los periodos de descanso semanales, las vacaciones anuales y se comenzó a establecerse un orden y una cuantía mínima en las plantillas salariales. Se contaba con muy poca ayuda, siendo una organización sindical recién nacida, por parte de otras organizaciones sindicales con una historia más amplia como la UGT y la CNT. Tampoco ayudaba la Inspección de Trabajo, que era dirigida y nombrada por el propio Gobierno que quedaba de la dictadura. También permanecía el poso del Sindicato Vertical. Se trataba de potenciar y hacer renacer la negociación colectiva para la existencia de convenios.

«La economía del país y los beneficios de las empresas deben revertir en mejoras de los salarios»

– ¿Qué logros de los conseguidos en estos 40 años, destacaría?

– El primer logro del que nos sentimos orgullosos es que rivalizando en los procesos electorales, y desde hace 12 años lo estamos manteniendo, hemos conseguido ser la primera fuerza sindical de este país. Somos quienes más representantes sindicales tenemos elegidos por trabajadores, no por los afiliados. Estamos orgullosos de que en Salamanca durante los últimos somos el sindicato con más representantes, con mayor diferencia en nuestro mandato. CC OO tenemos el 42% del total. Hay una diferencia importante con la siguiente organización sindical, UGT, que representa al 27%. La tercera, CSIC, representa al 8%. Ese es un logro fundamental porque te permite tener presencia en aquellos ámbitos donde la Constitución, en distintos artículos, reconoce la existencia de organizaciones sindicales y el derecho legítimo de la defensa de los intereses que nos son propios.

«No la defendemos pero la justificamos, porque con salarios de 400 euros, se necesitan más ingresos»

Hemos sido capaces de demostrar que nuestra organización tiene capacidad, prestigio, respeto y capacidad de propuesta útil para que sea tenida en cuenta en los distintos ámbitos, dígase dialogo social.

– ¿A qué se refiere?.

– Ocupar ese espacio de intervención institucional y administrativa; el espacio de la negociación de los convenios colectivos, vital y útil para nosotros;y sobre todo ser parte en la representatividad general.

– ¿En qué se ha retrocedido?

– Conseguimos que durante los años 90 y primeros año del 2000 hubiera unas condiciones laborales muy mejoradas respecto a las que había en las décadas de los 70 y 80. La economía del país, los beneficios de las empresas lo permitían y, sobre todo, la conciencia que existía con respecto a que había que fomentar la participación de los trabajadores en las tomas de decisiones. Conseguimos incrementar salarios, muchos laborales y sociales incluidos en los convenios colectivos, que a día de hoy hemos perdido de una manera radical e injusta. Hoy estamos muy cercanos a como estábamos en la década de los 80 en este país.

«Hemos ocupado espacio en la negociación colectiva, y en la representatividad a nivel general»

– ¿Algún dato?

– Según datos que publica la Seguridad Social y el servicio público de empleo, tenemos un 92% de contratos temporales y un 8% de contratos indefinido. Los contratos temporales que se llevan a cabo tienen una duración entre 8 y 20 días. De los contratos indefinidos que se llevan a cabo cerca de un 62% es a tiempo parcial. Otro dato es que en Salamanca, durante 2016, se han llevado a cabo 114.000 contratos, y solo habido un incremento de cotizaciones a la Seguridad social de un 2,5%. Tanta contratación para conseguir que el incremento de cotizaciones en un año sea de 2.500 personas, eso es un fracaso en el modelo de contratación que en este momento tiene este país, y como consecuencia esta ciudad.

– ¿Estamos viviendo un empobrecimiento del empleado?

– Tenemos unos índices de pobreza injustificables, de las más de 27.000 personas en desempleo. Más de 16.000 no cobran ni prestaciones ni subsidios. Cada vez hay mas crecimiento de la economía sumergida, es algo evidente, porque las personas necesitan subsistir. Tenemos colectivos identificados, como son las empleadas de hogar, venta ambulante, hostelería, sector construcción en obras menores. Es economía sumergida que no defendemos pero que justificamos porque con salarios de 400 euros, la gente necesita mas ingresos para vivir.

– Se ha perdido mucho.

– Hemos vuelto atrás en desigualdad. La reforma laboral ha terminado provocando que el mercado laboral de esta provincia se convierta en una jungla. Los propios trabajadores se han convertido en enemigos mutuos, asumen da igual qué carga de trabajo y a qué precio para conseguir el puesto. Ya no rivalizan con el empresario para conseguir mejores condiciones, rivalizan con el compañeros de al lado para garantizarse un salario, que para nosotros es insuficiente. Tenemos que recuperar lo que en su día ya se consiguió. Logramos convencer que la economía del país y el beneficio de las empresas deben revertir en los salarios. Lo que hoy demuestra la reforma laboral es que, a mayor beneficio empresarial no tiene porque revertir en los salarios.

– ¿Qué opina de la crisis sindical?

– Se ha pretendido general un descontento contra quienes representamos los interesas de los trabajadores y trabajadoras con la intenciones de minusvalorarnos. Eso acompañado a que se han cometido algunas irregularidades e incluso delitos que no han tenido que ver directamente con Comisiones Obreras nos ha perjudicado. Hay que restablecer la confianza.

– ¿Qué retos tienen?

– De seguir al frente de la organización sindical, el principal reto que me marco es mantener vivos y vigentes los convenios colectivos que hay en Salamanca, a día de hoy son cerca de 30 de sector y más de 40 de empresa, en los que voy a trabajar con todo el tiempo que sea necesario para que sean mejores y sigan vigentes. No podemos tener trabajadores sin un convenio colectivo que ampare y mejore sus condiciones laborales. Tenemos que ser terriblemente beligerantes con quienes incumplen los convenios colectivos. Acabar con descuelgues salariales y desaplicaciones. Acabar con que el conflicto, que no es nuestro, pero si de esa parte que es la mesa patronal, termine. Me duele ver como ese espacio que necesitamos, que es la parte de la representación patronal, está dividido y origina a los trabajadores más perjuicios que beneficios. Tenemos que intentar ordenar ese espacio con la existencia de esas dos organizaciones empresariales. Para nosotros es fundamental acabar con todas las secuelas que están dejando los recortes en los servicios públicos y servicios sociales. Es importante smantener las buenas relaciones,con la mano izquierda que es necesario que exista para con quienees nos son semejantes. Es algo que se ha llevado acabo para poder dialogar. Por fortuna me puedo sentar en una mesa con cualquier dirigente o representante de cualquier organización, agrupación, partido político o asociación en esta ciudad.

– ¿Hay buena relación entre CC OO y las otras organizaciones?

– Sabemos trabajar en sintonía en esos espacios en que tenemos que ir de la mano con todas las organizaciones sindicales. Seguimos formando parte de la Cumbre Social de Salamanca, que sigue viva aunque con poca actividad. Participamos de la Plataforma por el Empleo en Salamanca, donde somos más de 17 organizaciones. Estamos dentro del Movimiento por la Escuela Pública Laica, donde también hay cerca de 14 agrupaciones. Estamos en la Plataforma en defensa de la Sanidad Pública. También confluimos de manera conjunta con otras organizaciones, partidos y asociaciones, en movimientos como Amnistía Internacional, Stop Desahucio, o Plataforma contra la pobreza Energética.

– ¿Qué problemas quedan por resolver?

– No somos capaces de tener un mapa de la realidad empresarial de nuestra provincia. Es algo que hemos planteado en el Ayuntamiento y en la Diputación. Sin contar con los empresarios y empresarias de esta provincia y sin conocer sus necesidades reales es muy difícil que podamos hacer propuestas concretas de qué puestos son necesarios y de en qué necesitamos formales para que encuentren un puesto de trabajo, tanto para jóvenes como para desempleados de larga duración. Debemos sentarnos para saber qué ventajas ofrece Salamanca a las empresas que quieran venir, ayudar a que las que están solucionen sus problemas y que crezcan. Poner a a disposición de las empresas, a través de recursos públicos el que encuentren atractivo venir a Salamanca y hacer un mapa de la realidad de empresas, las que están en peligro para ayudarlas a superarlo;las que pueden crecer, para que sean mas rentables, grandes y contraten mas gente y favorecer las condiciones laborales

– Esta semanan ha estado cargada de homenajes y actividades¿Qué queda para el resto del año?

– Tenemos pensado presentar un libro, un documental con imágenes recopilaras y hacer un homenaje personal a compañeros que estuviero en ese origen de Comisiones Obreras Salamanca.