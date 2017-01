«El encierro a caballo es para que pueda encerrar todo el mundo»

Organizar el Carnaval del Toro tiene su miga pero sin duda alguna, darle forma al encierro a caballo del domingo, es una de las cuestiones que trae de cabeza a los responsables de estas fiestas, con Cristian González a la cabeza, en calidad de concejal de Festejos y presidente de la Comisión Especial del Carnaval.

Salvo catástrofe o cambio de última hora, el encierro se mantendrá en la misma zona que el año pasado pues «nuestra idea es seguir defendiendo este recorrido, ya tenemos la autorización de todos los propietarios de estas parcelas», manifestó el edil. Se trata de parcelas públicas que los titulares de las mismas «nos ceden sin ningún tipo de aportación económica, lo hacen por el Carnaval y por eso quiero reiterar que es una cesión gratuita».

Esta circunstancia es una de las que provoca que se deba limitar el acceso de público hasta una zona concreta pues «no podemos olvidar que son tierras privadas y que el paso al público sí que estará, al igual que otros años, limitado», insiste, «entendemos la postura del público pero son parcelas privadas y las tenemos que cuidar lo máximo que podamos».

Este año ese encierro a caballo gana algunos metros con respecto a la pasada edición, «saldrá desde más atrás para tener más campo y poder parar un poco la manada pero no sé decirte cuántos metros exactos son los que se ganan, si 200 o más ya que es la misma parcela pero con más espacio para arropar la manada», aclara el concejal.

Esta semana también se reunirán con las tres charangas locales para contar con ellas

La empresa encargada del desarrollo del festejo, Tauro Tormes, ha visitado la zona en la que ese domingo de Carnaval deberán emplearse a fondo. «Hemos estudiado varias posibilidades, no le ven ningún tipo de problema, hemos hablado sobre el terreno fijándonos en los errores del año pasado para poder solucionarlo y la verdad que no ven ningún tipo de problema», por lo que González se muestra confiado en que «este año salga lo mejor posible».

Por parte de la empresa estarán siete jinetes pero «el encierro de Ciudad Rodrigo es para todo el mundo» por lo que la intención del Ayuntamiento es «pedir colaboración a todo el mundo implicado en el tema del caballo de nuestra ciudad, peñas y agrupaciones que hay relacionados con el caballo y, por supuesto, a todo el forastero que quiera venir a encerrar como se ha hecho toda vida en Ciudad Rodrigo».

En este 2017, el Carnaval del Toro estrena reglamento de hecho, entró en vigor hace tan solo unos días y «se trata de una adaptación de lo que ya existía». Una de las diferencias se pude apreciar en que las capeas no tendrán un horario determinado sino que se iniciarán después del encierro. «El año pasado, el martes, me vi en una situación en la que como responsable no podía dar comienzo al festejo porque había que cumplir un horario y la gente pitaba; tengo que agradecer la labor de las charangas que animaron en todo momento y este año queríamos evitar eso». Precisamente, esta semana se reunirán con las tres charangas locales «con las que esperamos seguir contando».