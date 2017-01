«En Croacia también se disfruta de la buena poesía de Pérez Alencart»

Zeljka Lovrencic es vicepresidenta de la Sociedad de Escritores Croatas y la difusora más relevante de los escritores de lengua española en su país, así como también de los poetas croatas en el mundo hispanohablante. Su último aporte es ‘Tu je nebo’, una vasta antología de 14 poemarios del poeta hispano-peruano Alfredo Pérez Alencart, profesor de la Universidad de Salamanca.

–¿Por qué el título elegido para la antología, en español ‘Aquí es el cielo’?

–Esa fue idea del editor, el destacado poeta y ensayista Nikola Duretić, quien es muy conocido como escritor de la poesía haiku. A mí también me gustó el poema, corto pero muy profundo, que lleva este título y nos pusimos de acuerdo en llamar así a la antología croata ‘Aquí es el cielo’. Este título ‘Tu je nebo’ suena muy poético, y al mismo tiempo llama la atención. Como una invitación al lector para que descubra lo que se esconde bajo el cielo.

–¿Cuál es su valoración sobre la poesía de Alencart y sobre los múltiples registros que viene dejando su obra?

–Es muy difícil ser breve cuando se habla de poesía con tan vasta temática y tantas diferentes formas usadas por este poeta. Por eso, en el libro croata quise dar un panorama de su tan multifacética obra. La poesía de Alencart es compleja y sencilla a la vez. Su temática es variada e interesante. Podemos destacar estos temas: la selva amazónica, Salamanca y sus bellezas, el amor, la amistad, Jesús y los temas bíblicos, la emigración, la poesía social,… En resumen, su poesía es encantadora porque cada uno puede encontrar algo de su gusto.

–Veo, gracias a los subtítulos en español, que ha elegido poemas de todos los libros publicados del autor hispano-peruano. ¿Tiene alguna preferencia por alguno?

–Sí, he elegido poemas de todos los libros publicados hasta la fecha de la edición del libro croata y también algunos inéditos. En total son 160. Cada poemario de Alencart es interesante a su modo. Me encanta su poesía social y la aguda crítica de las injusticias, sus ricas descripciones de la belleza de la mujer amada, los tiernos recuerdos de su patria Perú y su lealtad a España y a la maravillosa ciudad de Salamanca. Si tengo que elegir, opto por ‘Cartografía de revelaciones’ (2011) donde está uno de los poemas amorosos más preciosos dedicado a su esposa Jacqueline, ‘Mujer de ojos extremos’. Este poema es muy latino; sensual y tierno al mismo tiempo. Se puede comparar con los más bellos versos de Pablo Neruda. También, aquí se encuentra el poema que habla de un niño de tres años que vende chicles en la calle, titulado ‘Humillación’ de la pobreza. Este poema nos da la triste imagen de las diferencias sociales y es muy conmovedor. La casa de mis padres evoca los momentos felices en familia que, lamentablemente, pasan demasiado rápido. Y los poemas Perú y España son odas a dos países a los cuales pertenece nuestro poeta Alencart, llenos de profundo amor hacia ambos. Fantástico libro, me conmovió mucho.

–¿Puede considerarse como una muestra del aprecio que tiene Alencart a su alto nivel como hispanista y traductora de poesía el que le proporcionara textos de su libro inédito titulado ‘Tambores en el abismo’? Son poemas que para un hispanohablante resultan complejos.

–Puede ser. Entre el autor y su traductor tiene que haber confianza. El autor tiene que estar seguro de que la traducción -e interpretación- sean verídicas; aceptables. Elegí tres poemas de ese libro; los considero geniales. Pero, son también muy complejos. Fue un gran desafío descifrar su significado en español y expresarlo en mi lengua. Suenan poderosísimos.

–¿Cree que en Croacia será bien recibida la poesía de Alencart?

–Estoy segura que sí. Ya hemos publicado su poesía y el público la ha recibido con interés. La leyeron destacados poetas croatas, como los académicos Luko Paljetak y el hace poco fallecido Ante Stamać, los poetas Davor Šalat y Stjepan Šešelj, el editor Nikola Duretić y en fin, Tomislav Marijan Bilosnić, quien escribió el epilogo del libro. Su texto está traducido al español, así que los lectores hispanohablantes podrán ver que es lo que él opina de este libro que en Croacia presenta la obra poética de Alencart.

–Entiendo que en años anteriores ya había traducido textos del reconocido poeta Pérez Alencart. ¿Qué le ha llevado a traducir una antología de mayor calado?

–Alfredo Pérez Alencart no es desconocido en Croacia. Desde que empezó nuestra muy fructífera colaboración en el año 2011, cuando traduje un poema suyo relacionado con la exposición y libro ‘O corpo do Coracao: horizontes de Amato Lusitano’, se empezaron a publicar mis traducciones de sus poemas y textos en destacadas revistas croatas. Entre ellas están la revista ‘Dubrovnik’, que edita Matrix Croatica, institución que promueve la cultura croata, en la bella ciudad de Dubrovnik. Otra es ‘Književna Rijeka’ (‘Rijeka Literaria’), revista de la Sociedad de Escritores Croatas que edita la sucursal de Rijeka. En ‘Dubrovnik’ publicaron una selección de textos de Pérez Alencart con mi comentario sobre su obra, y en ‘Književna Rijeka’ traduje sus textos sobre autores croatas que él publicaba en el periódico ‘El Adelanto’. También publicaron otra selección de sus poemas en el periódico para la cultura ‘Hrvatsko slovo’ (‘La Letra Croata’). Hay que mencionar que Alfredo fue editor de dos antologías poéticas de autores croatas aparecidas en Salamanca. Siendo un excelente promotor de la literatura croata en el mundo hispano, él es, sobre todo, un poeta excepcional. Y yo quise presentar sus versos al público croata. En definitiva, En Croacia los amantes de la buena poesía disfrutarán de la obra relevante de Alencart, de sus diferentes temas y estilos que gustan y conmueven.