El obispo pide que no se reniegue de las tradiciones

Los mirobrigenses volvieron a cumplir en el día de ayer con su patrón, San Sebastián. La eucaristía presidida por el obispo, Raúl Berzosa, dio paso a la procesión en la que la imagen del santo regresó desde la catedral a su lugar original, la iglesia de San Cristóbal. Precisamente, se suele esperar con cierta expectación las palabras del obispo que aprovecha para hacer referencia a la situación diocesana. En este sentido, Berzosa dijo contemplar al santo «sufriente» y también a los mirobrigenses «heridos, particularmente jóvenes, que han tenido que emigrar en búsqueda de trabajo». También se detuvo en esos otros mirobrigenses que han permanecido en su tierra y que «día a día, luchamos en este suelo bendito». Su petición fue clara: «que a pesar de todas las crisis y necesidades, no perdamos las ganas de hacer las cosas de cada día un poco mejor, que no perdamos la solidaridad y la fraternidad entre nosotros, que no perdamos el sentido fuerte y cristiano del matrimonio y de la familia, que no reneguemos de las mejores de nuestras tradiciones, y que, sumando juntos y nunca restando, hagamos posible una ciudad más emprendedora y más humana, donde los más necesitados sean siempre atendidos».

el patrón, haga frío o caiga nieve Los vecinos de Miróbriga cumplieron un año más con la tradición y pasearon a su patrón por las calles. Pese alfrío, no hubo bajas entre los vecinos que volvieron a mostrar su fidelidad y adoración por la imagen de San Sebastián.

El alcalde de Ciudad Rodrigo, Juan Tomás Muñoz, también acudió a la eucaristía y a la procesión en la que los mayordomos: Nicolás de Elías, José Antonio de Elías, José Ramón Cid y Jacinto Sánchez-Vasconcellos, ocuparon un papel destacado dentro de la misma.