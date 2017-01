«Son más de lo mismo, son continuistas y nacen viciados por la falta de credibilidad»

El PSOE considera, por boca de su portavoz municipal José Luis Mateos, que los presupuestos presentados por Mañueco«son más de lo mismo, carecen o no responden a un proyecto ambicioso para la ciudad de Salamanca, son continuistas, y nacen viciados por la falta de credibilidad».

Mateos recuerda que uno de cada tres euros del presupuesto de 2016 no se llegó a ejecutar o no fue empleado en las obras y servicios que estaban previstos. «Una cosa –enfatizó Mateos– es lo que el señor Mañueco y su equipo de gobierno prevé o contempla en sus presupuestos, y otra lo que realiza o ejecuta a lo largo del ejercicio correspondiente». Además, el edil socialista subrayó que «de nada sirve lo que nos venga a a decir ahora, porque como siempre todo quedará en papel mojado y son cifras que no tienen veracidad alguna y siempre se convierten en unos presupuestos que no se cree nadie».

En opinión de José Luis Mateos, con las nuevas cuentas «se deja una vez más en la gran estacada a la gran mayoría de los ciudadanos de Salamanca y a la ciudad, se deja una vez más escapar la posibilidad para devolver y recompensar el esfuerzo que han realizado los salmantinos durante todos estos años». También estimó que resultan «insuficientes» para la generación de empleo.