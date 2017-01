El PP desoye la propuesta socialista sobre las residencias y aprueba la subida

La actualización de los precios en los Centros Residenciales de la Diputación ha generado una nueva polémica entre PPy PSOE, que emitieron sendos comunicados para valorar esta decisión que supondrá un incremento enlo que pagan los usuarios por este servicio. En la Comisión de Bienestar Social celebrada ayer se reprodujo el mismo escenario y las mismas posiciones, aprobandose definitivamente la subida con el voto favorable del PP y la oposición del PSOE.

Ante la nota de prensa remitida el jueves por el Grupo Socialista a los medios de comunicación en la que acusaba al Grupo Popular de «atropello» y «falta de sensibilidad» respecto a la subida de precios en los Centros Residenciales de la Diputación de Salamanca, el Grupo Popular señaló que la actualización de precios responde a la ordenanza reguladora vigente, ordenanza que fue aprobada por unanimidad, con el voto a favor del Grupo Socialista, en el pleno de la Diputación de Salamanca.

Según el equipo de Gobierno, la propuesta de actualización del precio público que se abona por la estancia en Centros Residenciales de la Diputación Provincial, obedece estrictamente a la aplicación del artículo 7.4 de la Ordenanza Reguladora vigente, de fecha 4 de diciembre de 2012 y publicada en el B.O.P. de 12 de diciembre de 2012.

Según recoge literalmente la citada publicación: «los importes del precio se actualizaran anualmente aplicando el índice general de precios al consumo del mes de noviembre (IPC). Esta actualización se realizará con efectos 1 de enero de cada año, previo acuerdo plenario de la Corporación Provincial».

En este sentido, el Grupo Popular recuerdó que la mencionada ordenanza fue aprobada por la Diputación Provincial de Salamanca en sesión plenaria celebrada con carácter ordinario el día 26 de abril de 2012, con el voto favorable del Grupo Socialista, pues resultó aprobada por unanimidad.

Para el Grupo Popular en la Diputación, conviene también recordar que la Ordenanza determina los precios en función de la capacidad económica del residente según su renta y patrimonio y aplicando el principio de progresividad fiscal plasmado en la Constitución, de tal forma que para las rentas bajas el precio será reducido.

En opinión del Grupo Popular de la Diputación, hablar de atropello y falta de sensibilidad cuando se están planteando subidas de céntimos, supone un ejercicio de demagogia y una muestra palpable de la desinformación que afecta al Partido Socialista de la Diputación de Salamanca.

La reacción del Equipo de Gobierno de la Diputación surgió tras la denuncia del Grupo Socialista por la subida del coste del servicio.

Según el PSOE, el PP pretende, con la actualización del índice general de precios al consumo del mes de noviembre pasado (IPC), aplicar con efectos de 1 de enero de este año una subida del 0,7 % a los precios públicos establecidos en la ordenanza fiscal que afectan a un sector de la población cuyas posibilidades económicas no son precisamente las mejores.

«No se ajusta, la citada subida de precios, siquiera a la subida de las pensiones establecida por el gobierno de España, también del Partido Popular, mostrando de esta forma su verdadero interés en no proteger a un sector ciertamente desfavorecido y empobrecido como consecuencia de la no actualización de las pensiones en los últimos años» aseguraron los socialistas en un comunicado, añadiendo que la subida afectará las plazas de válidos, asistidos no dependientes, asistidos dependientes y asistidos gran dependiente, cuyos importes variarán entre los 30,93 y los 49,49 euros.

El Grupo Socialista, «ante el atropello y falta de sensibilidad que muestra el Partido Popular», se opuso en la comisión celebrada ayer, y en el Pleno donde se debatirá el asunto si, finalmente, no se retiraba lapropuesta.

Los socialistas proponen que se modifique la ordenanza para que si el IPCsube más que las pensiones, la actualización se ajsute a esa subida y no a la de los precios.