La iniciativa voluntaria responde a las necesidades de las personas sin hogar durante la ola de frío

El intenso frío de estos últimos días parece que ha llegado para quedarse, al menos hasta bien entrada la próxima semana. Sensaciones térmicas de más de diez bajo cero, que no son inusuales a estas alturas de enero, pero que ponen en alerta a quienes velan por la seguridad de los más vulnerables frente a estas condiciones. Es el caso de las personas que viven en la calle, en especial aquellas que se niegan a acudir a los recursos sociales que existen a su disposición.

El proyecto Molokai 80 Voluntarios se reparten durante las noches para ofrecer café, mantas y compañía a las personas sin hogar. ■ Cooperación. Se trata de un proyecto de las religiosas de los Sagrados Corazones, coordinado con la Pastoral Juvenil y Cáritas. ■ Otras entidades. Desde hermandades de Semana Santa, como la del Despojado, se ha hecho un llamamiento para que participen más voluntarios. ■ Cruz Roja. El centro de la plaza de San Vicente ha ampliado su horario.

Bien saben de esta experiencia los voluntarios del proyecto Molokai, nacido en el seno de las religiosas de los Sagrados Corazones y coordinado desde la Pastoral Juvenil de la Diócesis. Jóvenes, universitarios en su mayoría, se transforman en ángeles de la guarda y llevan café, mantas y compañía a quienes no tienen nada y arrastran su vida por las calles gélidas de la ciudad. A algunos logran convencerlos de acudir al centro de acogida Padre Damián, de Cáritas Diocesana, que ha habilitado un espacio para refugiar a todos aquellos que lo necesiten durante la ola de frío. Pero no siempre se logra convencerlos. Así lo relata, por ejemplo, Cristina Calderón, una de las jóvenes voluntarias que dedica parte de su tiempo a trabajar por los demás. «Nos quedamos con una sensación contradictoria, alegría por quienes consigues llevar a Padre Damián, e incertidumbre al mismo tiempo por aquellos que rechazan la ayuda», afirma, desde la comprensión a esas personas que lo han perdido todo y que tienen miedo o enfermedades mentales no tratadas que los llevan a reaccionar así.

«Después de tratar con estas personas por las noches, miras la ciudad con otros ojos»

«Cuando sales por la noche a tratar con estas personas, después miras la ciudad con otros ojos», añade esta joven cántabra, de 20 años y estudiante de Filología Hispánica en Salamanca, que continúa incidiendo en que «hay recursos y posibilidades para evitar que nadie duerma en la calle». El voluntariado de Cristina, cabe añadir, no termina con Molokai, también ha participado en la Red Ignaciana de Solidaridad y colabora con las Hermanitas de los Pobres. «Una vez que empiezas no puedes parar porque te das cuenta que con muy poco, ayudas, y no cuesta nada».

En este sentido, hay que añadir que desde otras organizaciones se buscan voluntarios para este proyecto. Así sucede con la hermandad de Nuestro Padre Jesús Despojado, que ha lanzado una petición para que sus cofrades de entre 16 y 35 años participen en Molokai. Para inscribirse, todos los interesados pueden acudir a la Casa de Hermandad, en la calle Pizarro, o comunicárselo a cualquier miembro de la junta de gobierno. La primera salida sería el lunes 3 de enero, a partir de las 21:00 horas desde la casa de los Sagrados Corazones en la avenida de la Merced.

El Ayuntamiento recuerda que mantiene convenios con Cáritas y Cruz Roja

Las personas sin hogar pueden acudir también al centro de emergencia social de Cruz Roja, situado en la plaza de San Vicente, que también ha ampliado su horario de atención. A este servicio se refirió ayer la concejala de Familia, Cristina Klimowitz, cuando en la Comisión de Bienestar Social fue preguntada al respecto por parte de la oposición. Y es que el Consistorio mantiene convenios con las organizaciones sociales, como Cáritas y Cruz Roja, de modo que son estas instituciones las referencias a la hora de tratar con las personas sin hogar.

Recursos

Por recapitular, aquellos que lo necesiten pueden acudir al centro Padre Damián, de Cáritas, entidad que también ofrece su Espacio Abierto en la iglesia nueva del Arrabal, un centro de baja exigencia en el que se imparte atención individualizada y se ponen varios recursos a disposición de los usuarios. Asimismo, el centro de emergencia social de Cruz Roja se considera de baja exigencia y de admisión inmediata si se cumplen determinados requisitos. Un unidad móvil de Cruz Roja, especializada en atención sociosanitaria también recorre las calles durante las noches.

No obstante, Ganemos Salamanca propone que, a la hora de abordar este problema se deberían seguir las «directrices del Plan Nacional Integral para Personas sin Hogar». Según Pilar Moreno, concejala de este grupo municipal, entre esas orientaciones se encuentra la premisa ‘la vivienda primero’. Y aquí Ganemos recuerda que Salamanca no cuenta con un Plan de Vivienda, pese al compromiso del alcalde de noviembre de 2015 de impulsar este documento.