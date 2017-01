Los cuatro pactos de ciudad siguen en el aire por la indefinición de sus contenidos

Los presupuestos municipales para este año se presentarán mañana viernes, tras la comisión extraordinaria de Hacienda que tendrá lugar en el Ayuntamiento de Salamanca. Se sabrá entonces si las cuentas del Consistorio recogerán la oferta de pactos institucionales lanzada por el alcalde en el debate sobre el estado de la ciudad, el pasado mes de septiembre. Hasta el momento, cabe resaltar, los grupos políticos en la oposición no han escuchado propuestas concretas sobre estos grandes acuerdos, que deberían versar sobre Empleo, Urbanismo, Patrimonio y Seguridad Vial. Fuentes de cada uno de esos grupos en la oposición lamentan esta tardanza y explican que, antes de conocer los presupuestos, debería haberse dado a conocer los planes de cada área, con las necesidades económicas correspondientes.

Pero, ¿qué debería incluirse en cada uno de esos pactos? En materia de empleo, por ejemplo, ya existe en el seno del Ayuntamiento una Mesa del Pacto Local por el Empleo, constituida por integrantes de la Corporación junto a representantes de las universidades y asociaciones. No obstante, este órgano no se ha reunido desde octubre de 2015, como tampoco lo ha hecho el consejo del Diálogo Social desde abril de 2016.

La Mesa del Pacto Local por el Empleo no ha tenido más funciones que las de conocer los proyectos que el equipo de Gobierno puso en marcha junto a la Escuela de Organización Industrial y la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. Por su parte, en esa última reunión del Diálogo Social se acordó crear un grupo de trabajo para optimizar la planificación y la utilidad de las futuras contrataciones de desempleados subvencionadas por la Junta de Castilla y León. Pero, cuando han pasado ya nueve meses de aquel encuentro, nada se ha vuelto a saber de esas intenciones.

Plan de Regeneración

Asimismo, en materia de Urbanismo, hay que destacar que el alcalde, Alfonso Fernández Mañueco, anunció en noviembre de 2015 un Plan Integral de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbana con actuaciones destinadas a mejorar la accesibilidad, la eficiencia energética, la conservación de los edificios y las infraestructuras de los barrios.

Se trata de un nuevo concepto de urbanismo, alejado de los grandes, y en ocasiones conflictivos, proyectos de años atrás y enfocado en mejorar lo que ya se tiene, creando además oportunidades de beneficio para las empresas de la ciudad. En aquel momento ya se predijo que, al ser un plan global sobre la ciudad y que afectaba a 40.000 viviendas, su horizonte era de 20 años. Algunas de esas actuaciones es probable, además, que se incluyan en el proyecto Tormes +.

Por otro lado, en materia patrimonial se sigue a la espera de la aprobación definitiva del Plan de Gestión de la Ciudad Vieja y del consiguiente Plan Especial del Casco Histórico. Resulta evidente que cualquier acuerdo institucional en esa materia debería partir de la aprobación de estos documentos, exigidos por la Unesco como consecuencia de la declaración de Salamanca como Patrimonio Mundial.

El alcalde presentó a finales de 2013 el Plan de Gestión, dentro de las celebraciones por el 25º aniversario de aquella declaración, pero dicho documento no fue tramitado. Lo último que se ha sabido al respecto es que la comisión técnico-artística que se reúne cada 15 días en el Consistorio repasó el plan y elaboró una nueva versión, con matizaciones. Trabajo que concluyó hace dos meses. Desde entonces se espera a que el Consejo Sectorial de Urbanismo estudie el documento, pero ese órgano de participación aún no ha sido convocado. Pero ahí no habrá acabado su periplo el Plan de Gestión.

Y es que de ese Consejo Sectorial pasaría a la Comisión de Fomento y, entonces sí, estaría listo para su aprobación en pleno. Los cálculos más optimistas hablan de verano como posible fecha de aprobación inicial.

Pero después aún faltaría el trámite de exposición pública y de alegaciones, antes de llegar a la ansiada aprobación definitiva, tal y como exigió el Comité de Patrimonio Mundial de la Unesco en el lejano año 2004.

Y, finalmente, el cuarto gran pacto anunciado por el alcalde en el debate sobre el estado de la ciudad es el relativo a la seguridad vial. Es este, quizá, el más avanzado o del que más se ha oído hablar en el Consistorio. Ayer mismo, en la Comisión de Policía, Tráfico y Transportes, el concejal Carlos García Carbayo, afirmó, en respuesta a una pregunta del concejal de Ganemos, Gabriel de la Mora, que el plan estará listo «en las próximas semanas».

El objetivo esencial será aumentar las medidas antiatropello, situando farolas de alta intensidad y suprimiendo pasos de cebra sin semáforos y la sensibilización y formación, tanto de peatones como de conductores, así como mejorar las señalizaciones y potenciar la realización de controles.