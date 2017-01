El centro de recepción de visitantes se queda sin presupuesto completo

El centro de recepción de visitantes que se ha previsto construir en la plaza del Mercado Viejo no contará con financiación completa en los próximos presupuestos municipales, que se presentarán mañana en el Ayuntamiento. Así, al menos, lo aseguró ayer el portavoz del Grupo Municipal Socialista, José Luis Mateos, tras una consulta realizada al equipo de Gobierno.

Mateos lamentó que una obra «esencial» para la ciudad y que lleva tantos años de retraso no sea una prioridad para el equipo de Gobierno. El portavoz del PSOE hizo estas declaraciones durante la presentación de varias de las propuestas que su grupo ha hecho al equipo de Gobierno para que sean debatidas y, en su caso, incluidas en los próximos presupuestos. De las 50 medidas que han presentado, José Luis Mateos se refirió, con más extensión, a las que tienen que ver con el empleo.

En concreto, el PSOE quiere que se destine «al menos un millón de euros» para las partidas de generación directa y contratación de personal, ampliando los contratos de seis meses que se ofrecen con los programas financiados también por la Junta de Castilla y León. De igual modo, los socialistas quieren que se impulse la colaboración con la Universidad de Salamanca, en especial durante este 2017, «año puente» antes del Octavo Centenario, incrementando, entre otras cuestiones, la «apuesta decidida» por el Parque Científico.

Asimismo, José Luis Mateos, propuso la creación de una oficina municipal de apoyo al investigador y que se impulse la enseñanza del español, así como recordó su propuesta de que, junto al presupuesto, se incluya un plan de inversiones que establezca fechas, de modo que al finalizar el ejercicio no queden partidas pendientes de ejecución. También, el PSOE se mostró en contra de permitir que el pago de la deuda y los intereses supere, en conjunto, al capítulo VI de inversiones directas «y nuevas», esto es, que no se incluyan inversiones ya presupuestadas en años anteriores. No obstante, Mateos reconoció que es difícil que estas medidas se incluyan, ya que el acuerdo del PP con Ciudadanos es firme y no necesitarán los votos del resto de grupos políticos para sacar los presupuestos adelante.