Ganemos denuncia que más de 34 mociones aprobadas en pleno están pendientes de desarrollo

Ganemos Salamanca reclamó ayer más concreción al equipo de Gobierno sobre el grado y forma de cumplimiento de las mociones aprobadas en los plenos. «Sus ‘estamos trabajando en ello’ nos hacen sospechar», explicó Virginia Carrera, portavoz de este grupo municipal, que recordó, asimismo, que quedan varias mociones, «más de 34», sin llevarse a efecto. Entre ellas, muchas de calado social y aprobadas, incluso, en el primer pleno con contenido de la legislatura, el celebrado el 31 de julio de 2015. «Nos parece que este equipo de Gobierno no tienen claro cómo gobernar», apostilló Carrera, antes de pasar a relatar, en un encuentro con los medios de comunicación, las principales mociones que, por ahora, esperan a tener efectividad.

«Por ejemplo, aún no tenemos plan de accesibilidad, no nos hemos adherido a la iniciativa Meta 2017 y no se han puesto en marcha las medidas previstas sobre violencia de género», desgranó la portavoz de Ganemos. A estas tres cuestiones se añaden la ausencia de la progresividad en el Impuesto de Bienes Inmuebles, que aún no se ha aprobado el reglamento del usuario del transporte público y que, por el momento, no se ha puesto en marcha el Plan Estratégico de Subvenciones, «que es necesario para aprobar los presupuestos».

No se han aprobado ni el plan de accesibilidad ni plan de igualdad de oportunidades

De igual modo, Virginia Carrera echó en falta un plan contra la pobreza energética que situara al Ayuntamiento en la posición de «mediador» y que llegara a más personas que las medidas previstas por el equipo de Gobierno –la firma de convenios con las suministradoras– a las que la líder de Ganemos definió como «mediáticas».

Finalmente, entre las mociones plenarias que siguen esperando ejecución está la referida a los caminos escolares, a propuesta de la asociación vecinal Zoes, y el plan de Seguridad Vial «que apoye el carril-bici».

Por su parte, Gabriel Risco acusó al alcalde de haber «olvidado que para gobernar se necesita mayoría» y de poner en marcha «una minoría absoluta basada en los mismos métodos de gobierno de siempre».

Risco hizo especial hincapié en las materias relativas a la contratación, como por ejemplo, la creación del registro de proveedores y licitadores que nunca se llevó a cabo. Un sistema que hubiera permitido, según el concejal de Ganemos, dotar de «más transparencia» a los procesos contractuales municipales, en especial a los contratos menores.

El equipo de Gobierno tiene paralizados las modificaciones del PGOU sobre el Corona y El Corte Inglés

«Con este registro se garantizaría que todas las empresas tuvieran acceso a estos contratos, al no cumplirse se sigue privilegiando a unas cuantas», aseguró Gabriel Risco, que también destacó que no se han introducido cláusulas sociales en materia de contratación, algo que supondría «estimular la creación de empleo» gracias a la división de los grandes contratos en lotes, que se repartirían entre pequeñas y medianas empresas de la ciudad.

Finalmente, Gabriel Risco no dejó sin mencionar otras dos mociones aprobadas en el pleno que no han tenido desarrollo ni efectividad posterior. Aquellas que obligaban, en teoría, al equipo de Gobierno a continuar con la tramitación de las modificaciones del Plan General de Ordenación Urbana referidas al hotel Corona Sol y al sector donde se asienta El Corte Inglés. La intención de la oposición al plantear estas mociones era dejar sin efecto, al rechazar su aprobación definitiva en pleno, esos cambios en la normativa urbanística.

«El alcalde ha incumplido claramente estos acuerdos del pleno, porque no respeta la ley, no respeta la democracia y no respeta a los ciudadanos», apostilló, tajante, el concejal de Ganemos, para quien este comportamiento es propio de un «gobierno autoritario que no proteje los intereses generales y sí los determinadas empresas privadas».