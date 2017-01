«He ejercido porque me ha gustado y siempre en favor del ganadero»

Ha estado casi 30 años al frente de la Unidad Veterinaria de Ciudad Rodrigo desempeñando la tarea de coordinador, pero tenía muy claro que cuando llegara a la edad de jubilación, no iba a permanecer ni un día más en el puesto. «Lógicamente ya no puedo trabajar pero Domingo Neto va a seguir ayudando en lo que pueda», sostiene el veterinario, «siempre he pensado que cuando a uno le llegaba la edad de jubilarse había que dejar el puesto a uno que esté en el paro pues si has cumplido y estás satisfecho, hay que dejarlo que para eso luchamos mucho en su momento por ello». En cualquier caso, reconoce que «he ejercido porque me ha gustado mucho y en favor siempre del ganadero».

A su reciente retirada le han seguido los homenajes. Casillas de Flores, Fuenteguinaldo o Navasfrías son solo algunas de las localidades que se han volcado con el veterinario que se muestra «sorprendido y agradecido porque no me esperaba que la gente se acordara tanto de mí» y esto es solo el principio pues tiene algunas citas más pendientes. «Han sido demasiadas emociones en tan poco tiempo» que ha pedido una tregua para seguir con esos homenajes y encuentros.

Esas despedidas dan una idea de lo importante que ha sido Domingo Neto para los ganaderos de la comarca de CiudadRodrigo y él mismo añade: «he procurado portarme siempre bien con todo el mundo, me ha faltado siempre algo para ejercer, si no mejor, con más dedicación, pues esta última etapa ha sido más burocrática».

Antes de llegar a la administración como funcionario, fue veterinario titular de los pueblos de la comarca de Ciudad Rodrigo citados anteriormente y «siempre he tratado de ayudar a todos los administrados y, sobre todo, a los ganaderos».

Los comienzos no fueron sencillos, los partidos estaban cerrados y era muy complicado acceder a una plaza, y tras permanecer un tiempo en el paro, su recorrido comenzó en Peñaranda de Bracamonte y donde se podría decir que se inició de verdad fue en Ciudad Real. Ocho años después, con la reestructuración del mercado común, fue el momento de asentarse en la administración.

Las anécdotas han sido muchas y en el tiempo en el que ejerció en los pueblos de la comarca, «me tocó ir a los pueblos de la Raya, tenía muchos clientes portugueses» y los animales que no entienden de horas, necesitaban ser atendidos a cualquier hora del día, también de madrugada, por eso el apunta: «He tenido muchas anécdotas y a muchas horas del día y de la noche; me ha pasado de todo, unas cosas mejores y otras peores pero con mucho humor las he llevado».

Hubo un ganadero, que luego se convirtió en uno de sus mejores clientes que cuando llegó no se lo puso fácil. «Hubo un brote de fiebre aftosa y había que vacunar a todas las vacas y éste que las tenía lustrosas de gordas me dijo que no y le tuve que advertir que se las metía en su casa y le ponía a la Guardia Civil a la puerta. Al final se amainaron los ánimos y es uno de los más amigos», sonríe al recordarlo.

Reconoce que en muchas ocasiones hay cosas que le han «contrariado un poco» pues asume que «eres como un administrador de las normas que te dan, no puedes decidir, y no te voy a decir en enfermedades de declaración oficial porque eso está muy claro, pero hay cosas que un técnico tiene que decidir en un momento concreto, que para eso hemos estudiado, pero últimamente estás a disposición de lo que nos digan».

Normativa

Hay planteamientos que no ha compartido, «me da pena cuando penalizan el arbolado, una encina, cuando debería ser lo contrario y deberían financiarlo y protegerlo» y le disgusta que «en Europa no haya gente que defienda eso».

Otro de los temas siempre controvertidos ha sido el saneamiento ganadero y entiende que «al principio, quizás, no supimos explicar bien que íbamos a hacer algo que les ayudaba a ellos» y «se nos vio más como enemigos que como a un equipo de ayuda para ir eliminando animales positivos». En su opinión, «se ha demostrado que el saneamiento ha sido efectivo, a nadie se le ocurre comprar un animal que no esté saneado pero no supimos explicarlo para que la gente lo hubiera aceptado como una mejora».

Después de tantos años como veterinario, le llama la atención cómo ha ido evolucionando la cabaña y en el caso del vacuno, «antes el 99% de los animales eran de capa negra o cárdena; luego llegó el charolés y ahora los colores son blanco y pardo, rojo, colorado; cruces con limousin o razas cárnicas de mejora que han venido de Europa».

Cuando él comenzó, la presencia de ganado vacuno era mucho menos importante que actualmente, el cambio llegó con la entrada en la Unión Europea. «En Navasfrías había 143 vacas adultas y con las ayudas aumentó el censo hasta las 1.100 que puede haber ahora». El caso contrario se dio con el ovino, «en la Sierra, desde Villasrubias había 7.000 cabras, en aquella época no conocí fuegos porque tenían todo limpio pero es verdad que también son más trabajosas».

Neto concluye agradeciendo a todas aquellas personas que se están acordando tanto de él y recordando a los jóvenes «que son la base para seguir con esta profesión y tienen mucha ilusión».