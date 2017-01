El Registro municipal de Parejas de Hecho no estará operativo hasta el mes próximo

A pesar de que debería haber estado en marcha desde el pasado 27 de diciembre y de que la ordenanza que lo regula también ha entrado ya en vigor, el Registro de Parejas de Hecho en el Ayuntamiento de Salamanca sigue sin estar operativo. Así, al menos, lo ha denunciado el Grupo Municipal Ganemos, desde donde se acusa al Grupo Popular de «falta de agilidad y de voluntad política para aplicar la normativa que se ha aprobado y que parece que no es de su gusto».

De igual modo, desde Ganemos se afirma que se ya se ha rechazado la inscripción de una pareja porque los funcionarios municipales no estaban preparados al no haber recibido notificación desde el equipo de Gobierno sobre los trámites que se van a seguir para ese registro. «A esa pareja se le ha indicado que vuelvan en febrero», apostillan asimismo en Ganemos, por lo que parece que no será hasta el mes próximo cuando esta reivindicación tome de verdad forma y pueda comenzar a aplicarse.

De hecho, cabe destacar de igual modo que en la página web de la sección de participación ciudadana del Consistorio salmantino aún no hay ningún apartado que haga referencia al Registro de Parejas de Hecho. Esta sección se ocupa ya de los trámites de los matrimonios civiles, de ahí que le haya sido encomendado también la gestión de este nuevo registro, que pretende dar cabida a las parejas que no puedan inscribirse en el que tiene la Junta de Castilla y León.

Así, podrán inscribirse los extranjeros procedentes de países no pertenecientes a la Unión Europea, sin presentar documentación.

Se requiere, no obstante, que ambos integrantes de la pareja estén empadronados en Salamanca y que acrediten una convivencia mínima de seis meses, a través del certificado de empadronamiento por ese mismo tiempo y en el mismo domicilio. No podrán, además, estar casados o separados judicialmente o de hecho de otra persona.