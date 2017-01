«Las mujeres tienen muchas opciones para defenderse, el problema es el bloqueo mental»

El profesor de artes marciales, Roberto Rodríguez Carrasco impartió ayer un curso gratuito de defensa personal femenina en su escuela Lou Fu Shan. Lo hizo en atención a la gran demanda por parte de sus alumnas, después de conocer su voluntad de poner en práctica unas sesiones enfocadas a «ayudar a que las mujeres se sientan más seguras y tengan opciones para defenderse en caso de algún ataque». El entrenamiento no es sólo físico, ya que es preciso «preparar el cuerpo y la mente», explica el profesor Roberto Rodríguez Carrasco. La leve sesión impartida ayer, durante alrededor de dos horas y media a 30 mujeres, se enfocaba a la defensa en caso de ataques, pero también « para que puedan caminar tranquilas, que se sientan más seguras», argumenta el profesor propietario de la escuela Lou Fu Shan.

La aceptación de estas clases por parte del público fue extraordinaria, muestra de ello es que en tan sólo quince días se cubrieron la mitad de las plazas.

Esta formación impartida por el maestro Rodríguez Carrasco, estaba enfocada a hacer que sus alumnas se sientan más seguras y «tengan opciones para defenderse, porque, nunca pasa nada, pero un día puede pasar algo», alerta.

Una de las claves más importantes es saber «calmar la mente para ir más a gusto por la calle», porque «no es lo mismo ir tranquilo que asustado», considera el maestro Rodríguez.

La formación que recibieron ayer una treintena de mujeres en Lou Fu Shan, es tan sólo «un acercamiento», anota Roberto Rodríguez, ya que para estar realmente entrenadas es necesaria una formación más intensa. En este sentido, la idea de Roberto Rodríguez es impartir dos sesiones semanales de defensa personal femenina.

Las mujeres que participaron ayer en esa sesión de defensa personal, enfocada a todo tipo de mujeres, pudieron ver algunas de las claves fundamentales para saberse defender en caso de ser necesario.

Al aludir a este tipo de formaciones, se puede pensar en las mujeres víctimas de violencia de género, o en aquellas que quieran evitar ser atacadas. Para ellas, para todas las mujeres y los hombres poco corpulentos, Rodríguez Carrasco aconseja ser conscientes que «tienen muchísimas opciones para defenderse», ya que en su opinión, «el problema es el bloqueo mental». Precisamente las dos ventajas que suele tener el atacante sobre la víctima son: por un lado, el bloqueo mental que produce el susto producido por el atacante, por el otro, que quien suele intentar agredir suele ser más fuerte físicamente.

Conocer la técnica

Lo importante, en palabras de Roberto Rodríguez, es «la técnica», ya que «puedes ser muy valiente y no saber defenderte». Además no es suficiente con conocerla o haberla visto una vez sino que también tiene su principal papel el entrenamiento. De manera que tampoco será muy efectiva la defensa sin la práctica previa pues, «como no lo ensayes, por mucho que lo intentes no podrás defenderte», explica el maestro.

Las técnicas que ayer dio a conocer el maestro Rodríguez Carrasco fueron cinco fundamentalmente: «para cuando alguien nos ataca;nos quiere golpear;nos inmoviliza;nos intenta luxar;o nos ataca con un arma blanca». También hubo lugar a preguntas y consejos.

El maestro Rodríguez Carrasco incidió en la importancia de entrenar la mente, que dijo «tiene innumerables beneficios, porque si no utilizamos la relajación y la mente, será imposible defendernos de alguien más fuerte que nosotros», considera.

La escuela Lou Fu Shan acaba de comenzar el ciclo de formaciones con el inicio de año. Entre las doctrinas que el maestro Rodríguez Carrasco imparte a niños, adolescentes y adultos se encuentran: clases de defensa personal, Kung Fu, Tai Chi, Louhang Gong (Chi Kung) y un nuevo grupo de Yoga. En concreto las clases de defensa personal comenzaran en febrero, los lunes y miércoles, en horario de 20 a 21:00 horas.