Ganemos denuncia la incapacidad del PP para promocionar el turismo

El diputado provincial de Ganemos Gabriel de la Mora ha denunciado esta semana que en 2016 el PP prometió invertir 600.000 euros en medidas de desarrollo del plan estratégico provincial, sin embargo, apenas se han llegado a liquidar 60.000 euros del total presupuestado.

Ganemos Salamanca consideramos que el turismo «debe ser una de las grandes prioridades de las políticas de inversión de la Diputación, debiendo gastar como mínimo 1 millón de euros al año en el desarrollo del plan estratégico, que contiene numerosas medidas con las que coincidimos, por ello propusimos el incremento de esta partida mediante enmienda a los presupuestos».

Pero, según De la Mora, sin embargo, el equipo de gobierno en la Diputación de Salamanca «muestra nuevamente su incapacidad y falta de interés por el turismo en la provincia, al no llegar a gastar ni la décima parte de los seiscientos mil euros presupuestados para el año 2016.

«Esta triste realidad no es una novedad, pues son varios los ejercicios contables en los cuales el PP lleva prometiendo invertir en turismo cientos de miles de euros, cuando en la práctica hasta 2016 no se ha invertido ni un euro en el diseño y ejecución de este plan. Finalmente, el año pasado concluyeron los trabajos de redacción del plan, sin embargo apenas unas pocas medidas han sido implementadas, sin concurso ni participación de los grupos políticos, no llegando a gastar ni 60.000 euros en esta área que consideramos tan importante para la provincia», afirmó el diputado de Ganemos en La Salina.

Además, añade que no tiene ningún sentido reflejar partidas presupuestarias millonarias, si no es por puro interés propagandístico, si luego no se materializan en proyectos y acciones concretas; no entendiendo la desidia y falta de capacidad para desarrollar medidas tan importantes para la generación de empleo, riqueza y desarrollo de nuestro medio rural. «Al final, parece que al PP lo única que le interesa es generar titulares pomposos sobre los dineros que se gastará en turismo, generando una falsa apariencia de compromiso e inversión, que sin embargo acaba con la frustración de los agentes del sector, que ven como una vez más la Diputación no atiende a sus propios compromisos», manifestó. Desde Ganemos Salamanca consideran que si el PP no es capaz de desarrollar el plan de turismo que necesita nuestra provincia «lo mejor que puede hacer es marcharse, y dejar paso a un nuevo equipo de gobierno que con ganas e ilusión empiece a poner en marcha las urgentes e imprescindibles medidas, porque dinero existe, se puede hacer, pero no quieren. Y si no está dispuesto, que realice un reparto equitativo de los dineros sobrantes de 2016 entre los actores sociales, profesionales e institucionales de la provincia interesados en desarrollar propuestas en materia de turismo, que tanta necesidad tienen de financiación e inversión y que seguro estarán dispuestos a ejecutar el plan estratégico de turismo».