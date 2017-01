«Dibujo a personajes que tuvieron la valentía de cambiar las cosas»

Alejandro Quintano estudió Historia del Arte entre las universidades de Salamanca y la de Florencia. Hizo una de esas carreras que muchas personas estudian sabiendo que no van a poder dedicarse profesionalmente a sacar partido directamente a los conocimiento adquiridos con ellas y que muchas otras personas no hacen porque suponen que no van a encontrar trabajo en dicho campo. En el caso de este joven salmantino, supo complementar esta formación con el Máster en Bellas Artes de Arquitectura y Diseño. En dicha formación, entre otras cuestiones, fue forjando su marca personal. Una de las claves fue el dar vida a un nombre que le identificaría artísticamente: ‘el loco del pelo rizo’. Escogió este apelativo artístico recordando que Van Gogh, uno de sus pintores favoritos, era conocido como ‘el loco del pelo rojo’.

Alejando Quintano está muy cuerdo, aun así reconoce que «me decidí a estudiar algo con pocas salidas», eso sí, disfruta de haberse formado en lo que realmente le gusta. En Italia, a raíz de un Erasmus, que realizó, empezó a crear. Recuerda que cuando comenzó los estudios de máster tenía los pies en la tierra y en esta formación «te incitan a volar un poco y ser más creativo».

Creó su logo y un estilo personal, algo que se puede identificar en cada una de sus ilustraciones, en forma de retratos, sobre todo, de personajes conocidos, pero también por encargo a quienes se lo piden.

Comenzó retratando a artistas y personajes, todos ellos con los ojos cerrados. Los acompañó de una frase que les identifica. Las palabras que deja escritas en cada retrato dicen algo del personaje que inmortaliza en sus láminas, pues de no conocer la vida de ellos, Alejandro no los dibuja. Su carrera le ha hecho inspirarse en artistas y figuras monográficas, aplicadas no sólo a la arquitectura, pintura y escultura, sino también a la literatura, la danza, el cine o la música, entre otras artes y disciplinas. De ellos dice, «aprendes a valorar la valentía que tuvieron al ponerse al frente de todo y cambiar las cosas, es una manera de homenajear el recuerdo que tenemos de esas personas».

Los ojos cerrados, es otra seña de identidad, «lo hice para diferenciar mis retratos de cualquier otro retrato convencional, (no por no dibujarlos), y el tener todos una frase es como un recuerdo al personaje.

Alejandro Quintano ha retratado a más de 350 personajes míticos, cuyas ilustraciones aplica al merchadising en tazas, sudaderas, camisetas, vinilos, marcapáginas o vende en láminas a través de sus redes sociales, entre las que se encuentra https://ellocodelpelorizo.wordpress.com/. Destaca el papel del Instagram, gracias al cual ha recibido encargos incluso de Estados Unidos, Inglaterra o Japón.

– ¿Qué características le definen a usted?

– Soy intrépido, muy dinámico, no puedo parar de hacer cosas, no duermo, porque en cuanto me meto en la cama quiero levantarme y plasmar las ideas que se me ocurren.