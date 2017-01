«Decidí hacer lo que me gusta porque es como se puede llegar más alto»

El arte, la moda y la fotografía son las grandes pasiones de María Crisóstomo. Esta joven salmantina conjuga sus tres pasiones en un proyecto de moda ilustrada, que puso en marcha tras darse cuenta que era «la hora de ir por mi cuenta y caminar sola», manifiesta. Aunque desde siempre se ha caracterizado por un potente espíritu emprendedor e innovador. Sirva de ejemplo su participación como una de las creadoras y organizadora del proyecto Galería Urbana de Barrio del Oeste. También junto a Clara Martín de Lulu’s Vintage organiza la feria Salamarket.

Hace unos meses activó su proyecto de moda ilustrada con una primera colección de vestidos, faldas, ponchos, camisas y tops, inspirados en la naturaleza y en la mujer. Todas su creaciones se pueden ver en su página web: https://crisalidadesigner.com/. En septiembre sacó su primera colección, marcada por ser sostenible, es decir, todas las prendas son fabricadas en España. La seña de identidad principal de Crisóstomo en estas prendas son las ilustraciones que las hacen únicas.

«He decidido tomar las riendas de mi vida y apostar por las cosas más pequeñas, lo natural y la ‘slow life’»

Todo este proyecto gira entorno a una filosofía, que hunde sus raíces en los conocimientos adquiridos por María Crisóstomo en sus estudios de Bellas Artes y en La Casita de Wendy, también fruto de su continuo contacto con otros artistas. Esto sí, ella es la principal artífice y responsable de una idea a la que llegó por convicción y que va en consonancia con su modo de vida. «No he querido aceptar trabajos en malas condiciones, he decidido tomar las riendas de mi vida y apostar por las cosas más pequeñas, lo natural y otras corrientes alejadas del consumismo y la vida rápida». María Crisóstomo ha optado por controlar su vida.

Esta joven artista se autodefine como «diseñadora y soñadora». Recuerda, que han pasado ya diez años desde que se decidió a tomar este camino cuando pensó estudiar Bellas Artes. En aquel momento la decían «es un mundo muy difícil, no lo vas a conseguir, no tiene salidas», pero ella fue decidida y afirma «decidí hacer lo que me gusta, porque haciendo lo que te gusta siempre vas a llegar más alto».

– ¿Es fácil desarrollar lo que realmente uno quiere?

– Hay gente que cree que cuando se trabaja para uno mismo es muy fácil, pero realmente es duro. Cuando estás en casa diseñando, estas sola. Además te metes mucha presión, nunca parece que lo que haces está bien, pienso que tengo que hacerlo mejor. Al final soy muy exigente conmigo misma, empecé trabajando de lunes a domingo, mañana y tarde sin controlar los horarios. Eso sí, tengo el apoyo de mi familia, que me ayuda cuando lo necesito.

– ¿A dónde quiere llegar?

– Cuándo eres joven aspiras a más cosas, pero yo quiero vivir feliz, vivir de mis proyectos. Simplemente con hacer lo que me gusta, me conformo. Estoy trabajando en las próximas colecciones. Siempre intento colaborar con otros artistas que aportan mucho talento y enriquecen los proyectos.