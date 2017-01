«Hemos sido capaces de concienciar a la ciudadanía del serio problema que atraviesa la sanidad de Salamanca»

Tras la Marea Blanca del pasado domingo, Pablo de Unamuno Pérez dio a conocer que deja de ser portavoz de la Plataforma para la Defensa de la Sanidad Pública. Este médico especialista en dermatología, que fue jefe del servicio de Dermatología del Hospital Clínico Universitario de Salamanca hasta septiembre del año 2011, ha sido la voz de este movimiento durante dos años. Comenzó a ser su portavoz en la primavera de 2015, momento en que la Plataforma se activó de una forma más dinámica, aunque esta se constituyó inicialmente en 2012. Tal y como explica de Unamuno, la Plataforma estuvo dos años prácticamente sin funcionar pero con motivo de los recortes de personal, en la primavera de 2015, volvió a echar a andar y es cuando se decidió que él fuera su portavoz. Ahora le han tomado el relevo como portavoces Esther Mate y Chema Casado.

– ¿Por qué deja de ser portavoz?

– No hay ninguna razón, ya venía avisando porque quería hacer otras cosas. Con motivo de la Marea Blanca del domingo pasado, que fue un verdadero éxito, estime que era el momento de dejarlo. Yo representaba a la Asociación para la defensa de la Sanidad Pública. Dije que ya quería dejar de ser representante y se nombraron otras personas, entonces yo ya no tenía cabida.

– ¿En alusión a esa gran movilización del pasado domingo, ¿Cómo la valora?

– Ha sido una respuesta ciudadana muy importante porque yo creo que los ciudadanos se han dado cuenta que aquí hay un problema serio en la sanidad pública y que hay que enderezar esto. Sumando los recortes a una gestión inadecuada, el deterioro de la sanidad pública en Salamanca es muy importante y llamativo. La ciudadanía se ha dado cuenta de que existe este deterioro en la sanidad pública y ha respondido masivamente como hemos podido ver el domingo pasado. Ya en las anteriores manifestaciones se vio que la ciudadanía se estaba dando cuenta de lo que estaba ocurriendo. En esta nos ha sorprendido la buena respuesta de la gente. Nos alegramos mucho que la gente se dé cuenta por fin que esto había que enderezarlo y la Administración tienen que ponerse las pilas para que esto mejore.

– ¿Cuál es el siguiente paso?

– En mi caso, yo seguiré, desde luego respaldando a la Plataforma, siguiéndoles a donde vayan y estaré, si no es primera fila, sí en segunda fila donde vayan. Tenga en cuenta que todos los que allí trabajan son muy amigos míos, estos dos años conmigo han sido sensacionales. Para mí, quizá lo que más he ganado son los buenos amigos que he hecho en la Plataforma. Ha pasado mucha gente, nos hemos llevado muy bien y he ganado, no solamente compañeros, he hecho amigos que tengo en la Plataforma y voy a seguir con ellos hasta el final, no en primera fila pero si estaré en segunda fila a todo lo que me digan.

– ¿Está teniendo su efecto la acción de la Plataforma?

– Sí, porque después de la primera Marea Blanca, en 2015, el consejero nos llamó para hablar con nosotros. Fue él quien dio el primer paso, fue cuando empezó un poco más rápido la construcción del nuevo hospital. Se pusieron las pilas. Ahora yo creo que también ha surtido efecto la manifestación, porque el lunes, al día siguiente de la manifestación, el consejero se pasó todo el día en los medios de comunicación apagando fuego. Tuve ocasión de escucharle en dos emisoras de radio y en una cadena de televisión. Esto quiere decir que le preocupó el número de personas participantes en la marea. Vamos a ver si ahora realmente se ponen las pilas y esto mejora un poquitín.

– Las obras del hospital, ¿se pueden considerar uno de los grave problemas?

– Sí, la construcción del hospital es un grave problema, primero por lo lento que va. Tenga en cuenta que los primeros proyectos de la remodelación del hospital vienen de 2005 o 2006. No empezaron las obras hasta 2008, y fíjese dónde estamos ocho años después. En los últimos años ha avanzado bastante la construcción, sin embargo va demasiado lenta. Sobre todo habido años en que las obras no han evolucionado nada. Por unas cosas o por otras, primero que si el colector, después que si los viales, luego que si no había presupuesto o se ha gastado para otras cosas. Ahora sí, parece que en 2015 y 2016 las obras se han acelerado un poquitín. Incluso en el 2016 habido siete millones de euros que no se han gastado en las construcción del hospital. No entiendo por qué no se ha buscado la fórmula para que ese dinero se hubiera certificado y hubieran avanzado las obras un poco más. No estoy seguro que en 2019 se abra, es un reto, y vamos a estar expectantes por que se cumpla con esa fecha de apertura.

– El que no se haya hecho un hospital nuevo totalmente, ¿también es un problema?

– Los primeros proyectos eran la remodelación del hospital. Ahora sí se está haciendo un hospital nuevo, mientras el viejo sigue funcionando. Estoy convencido de que no ha sido el sitio idóneo para construir un hospital. Hubiera sido más rápido y más barato si eligen otro lugar para hacer el hospital. Que la facultad de Medicina está muy cerca, es cierto que hubiera sido un pequeño problema, pero en otras ciudades hay hospitales alejados de las facultades de Medicina y Enfermería. Lo que se está construyendo es pequeño y no tienen posibilidades de expansión, es un desastre el que esté una obra en marcha y el otro hospital funcionando pegados. La obra del nuevo hospital y el que están funcionando están a metros.

– ¿Qué valoración hace de los dos años que ha estado usted como portavoz de la plataforma?

– Muy favorable, he estado encantado siendo portavoz de la plataforma. Quiero que la gente sepa que he sido el portavoz, pero no el presidente, ni el guía, ni el líder, ni más que nadie. Allí las decisiones las tomamos entre todos, yo era nada más que el portavoz. En aquel momento nos reunimos y pensamos que hacía falta un portavoz, y decisivo que fuera alguien con mucho tiempo libre, y el único jubilado era yo. El portavoz tiene que atender a la prensa, las llamadas telefónicas y estar presente en todas las ruedas de prensa. Simplemente dijeron tú, porque tienes más tiempo por estar jubilado. Mi valoración de los dos años de plataforma, es que estoy encantado de lo que ha pasado. Hemos conseguido concienciar a la ciudadanía en la mayoría de las ocasiones de todo lo que está ocurriendo en Salamanca, de los problemas sanitarios, que es lo fundamental porque Salamanca es muy difícil movilizar a la gente. Para mí otra cosa ganada en estos dos años son los compañeros y amigos que he hecho allí, eso para mí tiene un valor incalculable. Tanto los que están como los que han estado, porque lógicamente en la plataforma han ido cambiando los representantes de los sindicatos, partidos políticos y las asociaciones, ósea que ha pasado mucha gente. Los que están y los que han estado son verdaderos amigos.

– usted lleva dos años embarcado en el desempeño de una labor cuyos frutos no van a ser para usted solo, sino para toda la ciudadanía. ¿Merece la pena esa lucha?

– Eso es lo que más merece la pena, cuando estás haciendo algo por los demás, eso me satisface muchísimo. Me han compensado muchísimo estos dos años de esfuerzo, pese a los momentos malos, difíciles, incluso con deterioro de la salud.

– Ya me ha dicho los frutos que ha generado esta labor.

– Trabajar por la ciudadanía, concienciar y sobre todo los buenos amigos que he ganado.

– La plataforma ha sido un nexo de unión de muchas personas.

– Un grupo de personas, partidos y asociaciones muy heterogéneo se reúnen alrededor de una mesa para un frente común. Ojalá en el Congreso fueran capaces de ponerse de acuerdo y entenderse como nos hemos entendido en la Plataforma.

– La Plataforma está formada por ciudadanos, profesionales de la medicina, partidos, asociaciones,.. ¿Falta compromiso por parte de alguno de estos actores?

– Creo que falta compromiso por parte del partido del Gobierno, el Partido Popular, que no ha participado en ningún momento en la Plataforma. Creo que el Partido Popular debería de estar en la Plataforma porque luchamos por la solución a un problema muy importante de Salamanca. Estos años le hemos echado en cara esta falta de presencia. La sanidad no tiene color, no es una plataforma política, es una plataforma ciudadana. Ellos se empeñan en decir que es una plataforma política, lo dicen porque están todos menos ellos. También deberían estar porque la sanidad es muy importante para todos los ciudadanos.

– ¿Se ha perdido calidad en la asistencia sanitaria?

– Tiene que quedar muy claro que la calidad asistencial de Salamanca se ha deteriorado muy poco. El deterioro es mínimo, gracias al esfuerzo de los profesionales que trabajan en el hospital. Son muy responsables.

– ¿Seguimos en peligro de privatización?

– Se mueve muchísimo dinero en sanidad. Si una sanidad funciona perfectamente representa una barrera para que la sanidad privada entre en ella. Si hay un deterioro evidente de la sanidad pública, la privada puede meterse más fácilmente, entonces hay un riesgo de privatización. Esta Plataforma no es contraria a la sanidad privada, pero que sean dos cosas independientes, que la sanidad privada no parasite a la pública.

– ¿Cuándo ejercía usted profesionalmente como médico llegó a pensar que nos íbamos a encontrar en la situación actual?

– No, aunque me jubilé en septiembre de 2011, y había habido unos intentos de privatización que no son del Partido Popular únicamente, porque con el Partido Socialista también hubo sus posibilidades de privatización. Pero no sabía que se iba a llegar a este deterioro de la sanidad -no de la asistencia-; estas brechas que se están originando en la sanidad pública, por las que poco a poco se va metiendo la sanidad privada. No imaginaba que iba a ocurrir tanto.

– ¿Qué se echan en falta?

– La organización un poco mejor de toda la asistencia sanitaria y por otra parte, que los recortes se terminen. Debemos de insistir para que no haya más recortes y con ello evitar que comience un deterioro importante de la sanidad.

– ¿Algo más que añadir?

– La sanidad es de todos, todos tenemos que poner un poco de nuestra parte, por una parte los ciudadanos, -no les echo en cara a los que no han participado en las manifestaciones-, me refiero a poner todos un poco de nuestra parte, no colapsar la sanidad, y hacer ver a los ciudadanos que la sanidad no es gratis, porque la pagamos todos vía impuestos. Que se conciernen de que tenemos que protegerla. Los profesionales tienen que poner de su parte para que la gestión funcione. Por supuesto, la Administración, para evitar los recortes, debe mejorar la organización y si alguno de los otros dos pilares -ciudadanos y profesionales- no cumplen, que la Administración ponga las medidas para que cumplan.