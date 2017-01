Las críticas acompañan la firma del acuerdo con la Fundación Ruipérez

El Ayuntamiento de Peñaranda y la Fundación Germán Sánchez Ruipérez rubricaron ayer el convenio que marca la nueva etapa de funcionamiento del Centro de Desarrollo Sociocultural. A través de este acuerdo la fundación se compromete, entre otros aspectos, a donar al Consistorio peñarandino el edificio donde se asienta el que ha sido su buque insignia, el CDS, así como a aportar 100.000 euros al año hasta 2019 para seguir impulsando las actividades de la institución en la localidad.

La alcaldesa, Carmen Ávila, agradeció a la fundación el trabajo realizado desde hace 30 años en Peñaranda. «Hemos sido y somos referente en materia de cultura y de promoción a la lectura a nivel nacional», señaló la regidora, que se felicitó por este nuevo rumbo que permitirá, aseguró, que los peñarandinos mantengan las prestaciones culturales actuales, que «incluso se mejorarán con nuevos proyectos».

Por su parte, Luis González, director general de la fundación Germán Sánchez Ruipérez manifestó que con este acuerdo la institución cultural cumple con el deseo de su impulsor y mecenas de seguir vinculada siempre a Peñaranda, su localidad natal. «Peñaranda seguirá siendo el centro neurálgico de la fundación», garantizó, no sin antes recordar que la relación con el Ayuntamiento ha sido «muy fructífera» a lo largo de los años, tanto que recibió un premio por parte de la Escuela de Organización Industrial como ejemplo de colaboración público-privada en beneficio de la difusión de la cultura.

No obstante, este acuerdo no se ha librado de las críticas, procedentes desde la oposición en el Ayuntamiento de Peñaranda, el Grupo Popular. En la noche del jueves el convenio se aprobó en pleno gracias a la mayoría absoluta del PSOE, pero no se libró de un intenso debate entre las fuerzas políticas. Las críticas principales van dirigidas a la falta de concreción del documento firmado ayer, en el que no quedan claros, asegura el PP, los compromisos de la fundación Germán Sánchez Ruipérez a partir de ahora, ni en el que se menciona a la empresa que se va a ocupar de la gestión de Centro de Desarrollo Sociocultural, Mares Virtuales, la misma que desde hace dos años y medio gestiona el que fuera el otro centro de la fundación en Peñaranda, el Centro Internacional de Tecnologías Avanzadas.

Sospechas

De igual modo, la portavoz del PP, Carmen Familiar, manifiesta sus sospechas sobre el nivel de exigencia económica que este acuerdo va a suponer para el Ayuntamiento, ya que deberá contratar más personal, en principio tres trabajadores más. En este sentido, desde el equipo de Gobierno se asegura que el convenio no afectará a la estabilidad presupuestaria y sostenibilidad económica del Ayuntamiento, como así ha certificado el interventor municipal en su informe.