El PSOE denuncia que la Junta impide el debate de 16 PNL relacionadas con Salamanca

La procuradora del PSOE Ana Muñoz de la Peña incidió ayer en la paralización que sufre en las Cortes de Castilla y León la proposición no de ley redactada por su grupo en referencia a las obras de acceso de la carretera SA-804 en la localidad de Cabrerizos. Se trata de una iniciativa publicada en noviembre de 2015 que no ha superado aún el trámite de comisión y por lo tanto, no ha llegado al hemiciclo para ser debatida. «Estas obras estaban presupuestadas para 2016 pero aún no se han ejecutado y no sabemos si se incluirán de nuevo en el presupuesto de 2017», explicó la procuradora, acompañada de sus compañeros en las Cortes Fernando Pablos y Juan Luis Cepa.

Y es que junto a esta iniciativa el PSOE tiene otras 15 pendientes de debate, en la misma situación que la carretera de Cabrerizos: publicadas pero no debatidas, a la espera de superar el trámite de las comisiones y llegar al hemicilo. Así lo denunció Fernando Pablos, que llegó a asegurar, en una comparecencia en la sede de su partido en la Cuesta de San Blas, que «quien decide lo que se debate en las Cortes es la Junta, no los parlamentarios» y que las iniciativas referidas a Salamanca «quedan siempre relegadas».

Entre esas proposiciones no de ley que están a la espera de debate se encuentran también varias referidas a la Sanidad, como la que insta a la Junta de Castilla y León a aprobar un plan de apoyo financiero para el Centro de Investigación del Cáncer, que garantice a esta institución una financiación autonómica para gastos generales de al menos un millón de euros al año durante el periodo 2016-2020, a fin de dar estabilidad al centro para que pueda dedicar sus fondos a la investigación y no al gasto corriente.

Educación

En el ámbito de la educación, los procuradores socialistas denuncian que, por ejemplo, no se haya ni planteado por parte del PP hacer caso a las reivindicaciones de Santa Marta de Tormes, para que en la Escuela de Hostelería de este municipio se impartan ciclos formativos de grado medio y superior. De igual modo, otra de las proposiciones se refiere a la construcción durante la presente legislatura de dos institutos de Edudación Secundaria en los municipios de Carbajosa de la Sagrada y en Villares de la Reina, sin olvidar tampoco la construcción de un nuevo edificio para el instituto Vía de la Plata en la localidad de Guijuelo, dentro del Plan de Inversiones Sociales Prioritarias.

En lo que respecta a la ciudad de Salamanca una de las proposiciones no debatidas y archivadas desde 2015 es la relativa a la ubicación de la sede del futuro Museo Nacional de Arquitectura.