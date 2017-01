El PSOE denuncia que las Cortes discriminan y relegan las iniciativas parlamentarias relacionadas con Salamanca

La procuradora del PSOE Ana Muñoz de la Peña ha denunciado la paralización que sufre en las Cortes de Castilla y León la paralización de la proposición no de ley redactada por su grupo en referencia a las obras de acceso de la carretera SA-804 en la localidad de Cabrerizos. Se trata de una iniciativa publicada en noviembre de 2015 que no ha superado aún el trámite de comisión y por lo tanto, no ha llegado al hemiciclo para ser debatida. «Estas obras estaban presupuestadas para 2016 pero aún no se han ejecutado y no sabemos si se incluirán de nuevo en el presupuesto de 2017», ha explicado la procuradora, acompañada de sus compañeros en las Cortes Fernando Pablos y Juan Luis Cepa.

Junto a esta iniciativa el PSOE tiene otras 15 pendientes de debate, en la misma situación: publicadas pero no debatidas. Así lo ha denunciado Fernando Pablos, que ha asegurado que «quien decide lo que se debate en las Cortes es la Junta, no los parlamentarios» y que las iniciativas referidas a Salamanca «quedan siempre relegadas».

Entre esas proposiciones no de ley que está a la espera de debate se encuentran también varias referidas a la Sanidad, como la que insta a la Junta de Castilla y León a aprobar un plan de apoyo financiero para el Centro de Investigación del Cáncer, que garantice a esta institución una financiación autonómica para gastos generales de al menos un millón de euros al año durante el periodo 2016-2020. En el ámbito de la educación, los procuradores socialistas denuncian que, por ejemplo, no se haya ni planteado por parte del PP hacer caso a las reivindicaciones de Santa Marta de Tormes, para que en la Escuela de Hostelería de este municipio se impartan ciclos formativos de grado medio y superior.

En lo que respecta a la ciudad de Salamanca una de las proposiciones no debatidas y archivadas desde 2015 es la relativa a la ubicación de la sede del Museo Nacional de Arquitectura.