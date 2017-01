El Carnaval se refuerza con una exhibición de recortes el lunes

El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, a través de la Comisión Especial del Carnaval, quiso darle cierto realce a la presentación de los carteles taurinos del próximo Carnaval del Toro, organizando un acto en el salón de sesiones de la Casa Consistorial.

A la cita acudieron algunos de los protagonistas de esos festejos que se desarrollarán entre el sábado 25 y el martes 28 de febrero y que han quedado conformados de la siguiente manera: el sábado 28, el festival contará con Manuel Jesús ‘el Cid’, Iván Fandiño y Juan del Álamo, y el novillero Toñete. Todos ellos estoquearán los novillos de Juan Manuel Criado y Encinagrande.

El presidente de la Comisión, Cristian González, hizo un pequeño análisis de ese cartel y recordó que Fandiño estuvo hace cinco años en el Carnaval haciendo un «esfuerzo» ya que tuvo que volar desde México y lo cierto es que los horarios fueron más que ajustados.

Del Álamo, presente en este acto, quiso dejar constancia de que «siempre me hace especial ilusión estar en la tierra que me vio nacer».

Aseguró que estaba «contento con el cartel» y en el caso de la ganadería «mantengo una estrecha relación». También se refirió a su futuro: «estoy en una nueva etapa en mi vida, a priori difícil de luchar pero a la vez en un momento magnífico con cinco año de alternativa, tratando de disfrutar y siempre con la responsabilidad y la presión que siento cuando me visto de torero».

Carlos Criado, el representante del hierro de Juan Manuel Criado, confesó que estar en su tierra «me apetece, me gusta y me responsabiliza», además, esta ganadería no lidiaba en la localidad desde el cincuentenario del Bolsín Taurino, hace 10 años. Para Criado, «va a ser un Carnaval un poco distinto, estoy muy ilusionado y el cartel, la plaza y CiudadRodrigo me apetece». Su deseo es que «los novillos embistan y triunfen los matadores».

Los novillos del domingo para el festejo del Bolsín serán de esta misma ganadería.

En la misma línea se expresaron el resto de los asistentes, y así, Guillermo Marín, que representa al hierro de Mercedes Pérez Tabernero Montalvo y que lidiará el lunes y el martes, también afirmó sentirse ilusionado con esta cita pues «venía con mi padre al Bolsín, pude torear aquí y ahora lidiando, estoy muy ilusionado».

Se refirió a los animales apuntando que «la novillada nos gusta, acertaremos o no, ya se verá, pero nos gustan las hechuras y la presentación y nos gustan los cuatro chavales», al tiempo que asumió la importancia de la cita. «El inicio de temporada puede ser bueno y todo el mundo habla de Ciudad Rodrigo porque es lo único que hay en esas fechas», por lo que si los novillos embisten «y ayudamos a los chavales, mucho mejor».

El último en comparecer fue el novillero local, Juan Antonio Pérez Pinto, quien todavía guarda los buenos recuerdos del pasado Carnaval y que estará en la novillada picada junto a Alejandro Marcos, Curro Durán y David Salvador. «Estoy muy responsabilizado, contento y esperemos seguir triunfando como el año pasado y que la novillada embista y sirva para más adelante».

A pesar de ser ya conocido, no deja de ser novedad de cara a esta cita la organización el lunes de Carnaval de una exhibición de recortes en la que el novillo que se lidiará va a ser donado por los constructores de los tablados. Cristian González concretó que se le había pedido que esa tarde se reforzara y se ha contado para esta exhibición con Paco Murillo y los componentes de Arte Charro.