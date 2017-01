El Partido Popular se aferra a la no firmeza de las sentencias sobre el hotel Corona Sol

Tras la decisión de la justicia de anular prácticamente todas las licencias al hotel Corona sol, la oposición y los vecinos afectados reaccionaron exigiendo al Ayuntamiento la toma de algún tipo de decisión al respecto. Sin embargo, parece que desde el Ayuntamiento no están por la labor de actuar, al menos de momento, tal como se desprende de las respuestas a las interpelaciones de la oposición. «La sentencia no es firme, cuando así sea, se establecerán las medidas necesarias y definitivas». Con esta frase el concejal de Fomento y Patrimonio, Carlos García Carbayo, definió en el pleno hace una semana la postura del equipo de Gobierno ante la anulación de licencias del hotel Corona Sol, conocida por las sentencias del pasado 5 de diciembre del juzgado de lo contencioso-administrativo número 1 de Salamanca. Respondía así Carbayo a una pregunta presentada por escrito por el concejal de Ganemos Gabriel Risco, que se interesó por la «rapidez» con la que el equipo de Gobierno se dirigió a la empresa Palco 3 para que tomara las medidas que considerara oportunas de cara a la elevación de las chimeneas. De igual modo, el edil preguntó de qué departamento y quién firmó esa petición.

El concejal de Fomento explicó a este respecto que la respuesta de la empresa al requerimiento del Ayuntamiento llegó el pasado 20 de diciembre. En esa comunicación, al parecer, Palco 3 recuerda que las sentencias no son firmes y que ha presentado sendos recursos de aclaración y de corrección de errores ante el juzgado de lo contencioso-administrativo número 1. Hasta que dichos recursos no se clarifiquen y hasta que la empresa decida si presenta o no recurso de apelación, el tiempo sigue corriendo y las sentencias no se consideran firmes. Cabe recordar a este respecto que la asociación Vecinos Tras el Muro, ante ese movimiento de la empresa, presentó a su vez en el juzgado dos escritos en los que, entre otros aspectos, señala que la anulación de la licencia ambiental y de la conformidad con la declaración de inicio de actividad del hotel no se soluciona con la elevación de las chimeneas sino que, a su juicio, sería necesario que comenzara de nuevo todo el proceso de concesión de estos permisos municipales.