«El destino principal durante la crisis económica ha sido Inglaterra»

«Todo el mundo tiene un primo en el extranjero, o un sobrino, o un hermano o un hijo». Precisamente, las historias de muchos de ellos, porque aunque cada uno tenga la suya hay patrones que se repiten, se cuentan en el libro ‘Volveremos’, escrito por las periodistas Noemí López y Estefanía Sánchez-Vasconcellos.

En este caso será Estefanía la que este miércoles se encargue de presentar a sus paisanos de Ciudad Rodrigo el trabajo en el que «recopilamos una serie de testimonios y los presentamos de forma limpia, como si fuese una conversación entre un grupo de gente que ha tenido que emigrar, se encuentran, no se conocen y se explican los motivos por los que se fueron o cómo lo han pasado». Esas partidas del país de origen tienen un denominador común: estuvieron condicionadas por la situación económica de España.

«Unos editores que nos conocían a mí y a mi compañera, Noemí López, nos pidieron un libro sobre la emigración económica que había habido en España durante los años de la crisis económica y que sigue habiendo y el hecho de estar fuera te daba un plus para poder empatizar con las historias que te contaba la gente porque en cierto modo, estaban viviendo algo similar y podías entender mejor».

Estefanía regresó hace un par de meses a Madrid tras pasar una temporada en Inglaterra donde, por cierto, cubrió las informaciones que se generaron sobre el Brexit.

Pero volviendo al libro, que se ha llevado buena parte de su tiempo durante los últimos meses, deja claro que a pesar de estar viviendo en otro país, «nosotras no aparecemos en el libro, tan solo hacemos una presentación muy aséptica porque creíamos que los testimonios tenían que aparecer desnudos, que no teníamos que hacer ninguna interpretación ni valorar para que la gente entendiese lo que nosotros queríamos , esa no era la intención».

Sobre los perfiles de las personas que aparecen en la obra, «hay un poco de todo», y recuerda que la selección la efectuaron a través de diferentes redes sociales, «eso no era complicado».

El rango de personas que cuentan su historia oscila ente los 20 y 40 años «porque en este movimiento migratorio que ha habido por la crisis era el perfil más numeroso».

Las situaciones son dispares y se describe a personas «con una licenciatura, un máster o gente con menos formación pero que igualmente se tuvo que ir», comenta. «Hay gente que tenía hipotecas, que tuvo que cerrar su negocio durante la crisis; una chica que estudia Historia, otra Ingeniera y también a la hora de irse unos están en Europa y otros en América». Eso sí, de manera contundente expone que «el destino principal es Inglaterra sin lugar a dudas, en segundo lugar estarían Alemania y Francia pero queríamos poner personas del otro lado del charco y también hay gente en Canadá y Uruguay que representan esa migración un poco más costosa porque no puedes coger un vuelo low cost para poderte venir cualquier fin de semana».

Ese tipo de migración «es más complicada pues implica más gatos, más distancias y otro tipo de problemas». El caso concreto que relatan es el de Jorge «que está en Uruguay con su pareja y da la casualidad de que ha venido estas navidades pero llevaba tres años sin venir». En opinión de la autora, «te lo tienes que plantear también como una pequeña inversión económica porque a lo mejor son 800 o 900 euros, y también tardas y no es lo mismo que estar en Inglaterra».

Otras historias

A pesar de que ‘Volveremos’ solo muestra las historias de gente que se marchó al extranjero, asume que la realidad del medio rural y de las personas a las que no les ha quedado más remedio que emigrar «da para otro libro y Ciudad Rodrigo es un claro ejemplo».

Entiende que «el primer paso es irse a Salamanca o Valladolid y el siguiente es Madrid y aunque sé que es complicado, si tienes una serie de aspiraciones profesionales o vitales sabes que tienes que salirte para poder alcanzarlas».

Ella misma se define como «muy mal ejemplo» pues «con 20 años me fui de Erasmus y es lo mejor que hice porque tuve claro que no iba a pasar más de tres o cuatro años en la misma ciudad de forma continua» y lo ha llevado a la práctica: «cuando llevaba cinco años viviendo en Madrid dije: puf, necesito que me de el aire un poco» y se fue a Inglaterra. «También tenía una situación de precariedad laboral, llevaba mucho tiempo enganchando contratos temporales pero tenía esa inquietud aunque también tengo amigas a las que les gustaría vivir aquí o en Salamanca y no han tenido la oportunidad porque no han encontrado trabajo».

La presentación de ‘Volveremos’ tendrá lugar hoy miércoles cuatro de enero a las 20:00 horas en el denominado Espacio i, en la calle San Fernando. La entrada es libre y gratuita y además de abordar cómo se ha elaborado este trabajo, la autora también responderá a las preguntas que los asistentes quieran plantearla.