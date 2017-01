«La intervención en la calle Madrid se hará esta legislatura»

Es época de balances y de mirar al frente y hacer nuevos y buenos propósitos. El alcalde de Ciudad Rodrigo tiene muy claro lo que ha supuesto para la localidad el 2016 pero también tiene más que interiorizado, por dónde quiere que discurra el 2017.

–Echa la vista atrás y ¿cómo ha sido para el alcalde de Ciudad Rodrigo el año 2016?

–Ha sido un año intenso de trabajo, con plasmación de iniciativas en distintas delegaciones y donde destacan por un lado, las políticas participativas que ha habido en Juventud; la promoción cultural y turística; actuaciones en movilidad con supresión de barreras arquitectónicas o el trabajo realizado en una parte del Paseo Fernando Arrabal. Ha sido el primer año en el que hemos contado con un presupuesto propio y los objetivos que se han planteado, en su mayor parte, se están cumpliendo.

- ¿Hay algo de lo que esté especialmente orgulloso?

- Creo que todos los ciudadanos están viendo que Ciudad Rodrigo se está colocando en el mapa turístico. La integración en los pueblos más bonitos ha supuesto un plus y por lo que he visto durante los últimos días, ha habido un incremento del 40% en el último semestre de las consultas turísticas con respecto al año anterior. Es una buena noticia para Ciudad Rodrigo y se está constatando a través de las pernoctaciones o de las personas que utilizan servicios de restauración. La gente te me para en la calle o me dice en los establecimientos de hostelería que ha sido un año muy bueno para ellos y para su economía.

-Y de esas cuestiones que están en la lista y que no se acaban de tachar, ¿cuáles espera que se ejecuten en 2017?

-Siempre hay cosas que afrontar, los deseos de todos es ir cumpliendo nuestros objetivos programáticos, lógicamente. En el 2016 se ha ido cumpliendo todo lo que teníamos pensado y para 2017 estamos trabajando ahora mismo en una serie de actuaciones que en inversiones puedan suponer también un esfuerzo considerable con fondos propios. Vamos a continuar en la misma línea de trabajo con intervenciones en todos los barrios para mejorar los servicios, las calles; vamos a intentar afrontar también la renovación del parque de la Florida en una primera instancia únicamente se va a convocar el concurso que ya se ha anunciado y queríamos a fin de año resolverlo y prever la actuación. Es un proyecto de ciudad, a largo plazo, y no queremos que se convierta en otro vertedero de ideas municipales como ha venido ocurriendo hasta ahora.

-En los últimos días desde Afecir les han hecho llegar una serie de propuestas, algunas de ellas vinculadas al emprendimiento económico en la localidad.

-Afecir es una asociación muy activa y que nos da, hay que reconocerlo positivamente hablando, bastante trabajo por así decirlo. Han planteado posibles bonificaciones, no exenciones porque serían imposibles, y en todo caso el equipo de Gobierno está trabajando en borradores de presupuesto en los cuales se contempla, precisamente, una vía de apoyo al emprendimiento que todavía no está concretada pero en esa línea podemos llegar a algún tipo de acuerdo.

-Una segunda tanda de medidas están dirigidas a los espacios peatonales, de manera especial a la Calle Madrid.

-Sobre la iniciativa de la calle Madrid, es plausible, lo que queremos son ideas porque 20 ojos ven más que dos, vamos a estudiarlas y ver hasta dónde podemos llegar. Lo que sí queremos es dinamizar el comercio y que viene con arreglar pavimentos, calles. Tenemos en mente una iniciativa vinculada al arreglo de esa calle, seguramente no sea este año, aunque no puedo decir ni que sí ni que no porque los presupuestos no están cerrados, pero sí creemos muy necesario una intervención en esa zona. Va a suponer una conciliación entre nuestros objetivos y la actividad comercial porque va a tener sus rémoras ya que la intervención va a suponer muchas molestias tanto para los clientes como para los comerciantes y tendremos que llegar a algún tipo de acuerdo si lo hacemos, finalmente, este año o el que viene. Lógicamente va a ser a lo largo de esta legislatura la intervención en esa calle con todo lo que supone la renovación de redes.

-Otro tema que está en la agenda es el del mercadillo.

-Hay una propuesta del grupo municipal Ciudadanos que se está estudiando con los técnicos y hay que hablar con la comisión provincial de Patrimonio. Estamos a la espera de conocer su parecer porque supone integrarlo en una zona del entramado abaluartado. También el Partido Socialista recogió una iniciativa en su día que partió del proyecto PRYCO y es trasladar el mercadillo a las proximidades del casco histórico, incluso integrarlo. Son dos posturas que hay que valorar pero lógicamente donde está ahora está planteando problemas y sobre todo a algunos de los vecinos. Es complicada esa conciliación, son 115 puestos los que hay y hay que hacer una auditoría porque sabemos que no todos están en regla. De hecho, todos los sábados la Policía Local está recogiendo y cotejando los permisos para saber si los puestos que hay se corresponden con las licencias.

-¿Por dónde pasa el futuro del Palacio de los Águila?

-Es el principal espacio expositivo con que cuenta CiudadRodrigo y nosotros desde un principio consideramos la necesidad de darle vida. La gestión, aunque la lleve una fundación, prácticamente viene vinculada a la actividad del Ayuntamiento, somos quienes realmente vestimos, damos fuerza y atractivos a ese palacio con las sucesivas exposiciones que estamos llevando a cabo. Nuestra idea es intentar hablar, o bien con el secretario de estado o con el propio ministro y proponer alternativas a este espacio porque considero que después de la administración que se ha hecho, si no es por el Ayuntamiento sería un saco sin fondo de gastos injustificados en muchos temas. Además, lo que es la propia gestión la estamos asumiendo en parte nosotros; en el tema de calefacción hemos tenido que asumirla porque por parte del ministerio se nos dijo que era imposible asumir el costo. Hay que cambiar las cosas, hablando nos podemos entender y llegar a algún tipo de acuerdo que solucione la situación actual.

-Hay proyectos que no dependen del Ayuntamiento pero que suscitan interés. ¿Qué sabe de la obra en la Caridad?

-Las últimas noticias que me han llegado es la adjudicación final a una empresa de Ciudad Rodrigo para la ejecución material de la obra. Ha habido reuniones estos últimos días y la idea es que se inicien los trabajos a partir de los primeros días del mes de enero. Está claro que se va a hacer la obra y afortunadamente considero que es bueno para Ciudad Rodrigo que sea una empresa local la que vaya a gestionar la rehabilitación con un presupuesto bastante importante y que dejará sus beneficios para otras empresas locales.

-¿Hay interés por parte de alguna otra empresa de asentarse en Ciudad Rodrigo?

-Estamos muy preocupados en este sentido. La actividad empresarial, industrial es una carencia que tenemos en Ciudad Rodrigo. Estamos trabajando y seguramente, en las próximas semanas habrá buenas noticias para actividades de asentamiento de empresas, al menos extensión de algunos servicios a Ciudad Rodrigo que considero que pueden ser también un punto de inflexión en la situación económica de la localidad.