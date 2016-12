Una Nochevieja cargada de valores en la familia de Proyecto Hombre

Proyecto Hombre celebra esta Nochevieja a lo grande con fiesta para los usuarios de las comunidades terapéuticas en la casa El Caminero hasta las tres de la madrugada. En total se reúnen 40 personas, entre las cuales se encuentran Miguel Ángel Ramos, Artur Nahosi y Victoriano Benito. Los tres explicaron ayer para estas líneas los pormenores de la fiesta que tienen preparada para esta noche.

Miguel Ángel Ramos está en el equipo de cocina que elaborará la cena de Nochevieja y la comida de Año Nuevo, será su primera fiesta de fin de año en Proyecto Hombre. Hoy a partir de las cuatro de la tarde comienzan a preparar todos los detalles para que la jornada sea especial. Dos de los puntos fundamentales es la celebración en la familia, que algunos denominan «segunda familia» y otros la «familia de Proyecto Hombre». La otra clave es la celebración sin consumo de drogas, entre ellas el alcohol, que aunque legal, también es una droga. Se trata de «una oportunidad de vivir unas navidades distintas», subraya Miguel Ángel Ramos, quien no se olvida de resaltar la gran «cercanía y preocupación de unos por otros», que caracteriza a Proyecto Hombre.

Arthur Nahosi ya pasó el año pasado las navidades en Proyecto Hombre, razón por la cual puede hablar de su experiencia en una Nochevieja en Proyecto Hombre, marcada por el acogimiento de otros compañeros. Este año será él, quien ofrezca su apoyo a quienes peor lo están pasando, animándoles y ofreciéndoles ayuda si la precisan. Ayer reconocía tener «bastante ilusión» y esperar «disfrutar del momento».

En su caso, Nahosi, también tiene responsabilidad, en su caso, de «organizar horarios, participar en la limpieza», y otras cuestiones, además de que «es un momento de estar más en familia, unidos, y disfrutar un momento fuera de la rutina ordinaria, aunque a diario tenemos buena relación». Cada una de las personas tiene un papel, pues son ellos los que elaboran la cena, y preparan la posterior fiesta en la que no faltan las uvas de la suerte, un karaoke y otras serie de actuaciones. No obstante, los tres usuarios que participan en esta entrevista destacan otros aspectos más humanos.

Cariño

Victoriano Benito, es el usuario más antiguo de la Comunidad Terapéutica El Caminero y subraya, «la acogida y el cariño», dos ingredientes fundamentales de la Nochevieja en Proyecto Hombre. Él recuerda sus primera navidades en la comunidad, que no fueron fáciles, pero «cuando eres una persona que te gusta, que te implicas, que eres cercana, al final acabas acercándote a los demás y disfrutando». Sobre todo destaca la necesidad de «acercarte a los demás, porque siempre hay gente que añora un poco más a la familia y tienes que estar preocupado», porque reconoce que «antes se han preocupado por nosotros y ahora nosotros debemos de preocuparnos por los demás». En su caso, las tres navidades que ha pasado en Proyecto Hombre son las que ha celebrado, porque «las ocho anteriores las pasé trabajando porque no tengo familia», la razón es que «padre y madre ya no me quedan y tengo un hermano con el cual no he tenido cercanía, si tengo muchas ganas y de momento mi mujer y yo tenemos relación de amistad». Estas cuestiones son las que hacen estar un poco bajo, pero el apoyo de la segunda familia, la de Proyecto Hombre, hace que «siempre hay algo que te dicen que te hace dar la vuelta a ese pensamiento».

Sin consumo

La Navidad sin consumo es especial, un descubrimiento que todos los que llegan a Proyecto Hombre disfrutan. Escuchar los testimonios de estos tres hombres deja ver que «las navidades sin sustancias son mucho mejores porque disfruto del momento», anota Miguel Ángel Ramos, además plenamente conscientes. En el caso de Artur Nahosi, manifiesta estar «mucho más feliz así, disfrutando de esta manera», reconoce que las drogas solo proporcionan un momento pero estar consciente ayuda a disfrutar de las personas y de los momentos. Victoriano Benito valora el que «cuando ve que eres capaz de hacer algo, sabiendo lo que estás haciendo es más bonito». Los tres también agradecen el que los terapeutas compartan con ellos la despedida del año 2016 y la bienvenida al año 2017.