El contrato de parques y jardines no se prorrogará por el descontento con Eulen

El Ayuntamiento de Salamanca no prorrogará el contrato de conservación, mantenimiento y mejora de los jardines y espacios verdes de la ciudad cuya concesionaria es la empresa Eulen y que vence el próximo agosto. Las quejas ciudadanas, en especial de los vecinos de los barrios de la periferia durante los meses estivales, por el lamentable estado de los parques y jardines públicos han tenido su eco en lo que se ha manifestado como un "gran descontento" del equipo de Gobierno y de toda la Corporación en el pleno celebrado esta mañana en el Consistorio. Así, el concejal de Fomento y Patrimonio, Carlos García Carbayo, confirmó que el Ayuntamiento trabaja ya en una propuesta de nuevos pliegos de contratación, en los que se tendrá en cuenta "la calidad del servicio, su operatividad y la subrogación del personal". En este sentido, el Grupo Municipal Ganemos propuso dividir el contrato en lotes para que se dé cabida a pequeñas y medianas empresas.

El presidente de la Comisión de Contratación, Fernando Castaño, del Grupo Ciudadanos, afirmó a este respecto que la división por lotes "no es mala", pero que, no obstante, "es difícil de articular y puede que no sea factible porque hay personal que la empresa adjudicataria tiene que subrogar sí o sí", algo que es complicado para las empresas de tamaño medio.

Por su parte, Arturo Ferreras, concejal del Grupo Municipal Socialista, solicitó que no se demore más la implantación de la oficina sin papeles porque los procesos de contratación del Ayuntamiento no se informatizan correctamente y esto perjudica la rapidez de las revisiones y demás procedimientos burocráticos. Precisamente, el debate sobre la prórroga o no del contrato de parques y jardines surgió a raíz de la aprobación de dos dictámenes sobre la revisión de precios y modificación de unidades y superficie de dicho contrato.