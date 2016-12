«Su hijo debe abandonar la UCI por falta de espacio»

La historia de Esther Domínguez y de su hijo Miguel convulsionó las redes sociales en la noche del lunes. Contaba esta madre como su pequeño de cuatro años, afectado por un linfoma de Burkitt desde hace cuatro meses, tuvo que dejar obligado la UCI del Hospital Clínico para dejar sitio a los niños que ingresaron a causa del brote de bronquiolitis. Esther lanzó entonces un desesperado llamamiento a través de Facebook para que el Hospital tomara medidas y ampliara profesionales e instalaciones.

«Debido a la gran cantidad de enfermos el día 26 me dijeron que mi hijo debía abandonar la UCI para darle su sitio a un niño que se encontraba peor, lo pasé fatal pero no pude hacer nada y llevaron a mi hijo a planta». Allí, continúa el relato, la luz saltó en varias ocasiones, provocando paradas en las máquinas que mantienen con vida a Miguel. «Las enfermeras de planta, que son unas benditas, hacen lo posible por atenderle 100% pero no dan abasto».

Y así, pese a las atenciones recibidas el pequeño comenzó a empeorar, situación que felizmente ahora mismo ha superado. Aunque sigue grave y con dificultades de respiración, sus analíticas aportan esperanzas, según relata su madre. «Es necesario más espacio y más personal, el nuevo hospital llegará pero no ahora, sino más adelante», remarca Esther, emocionada por todo el apoyo recibido desde que hizo público su caso en Facebook.

«Hoy muchos padres están con más fuerzas y ganas de hacer ruido, me escriben y me llaman y lo agradezco de corazón, me siento abrumada y con ganas de luchar por nuestros niños, nuestras enfermeras y nuestros super médicos que hacen todo lo posible», afirma.