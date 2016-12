Un millón euros para conservar las iglesias y ermitas de la provincia

Un total de 960.000 euros destinarán la Diputación de Salamanca y las diócesis de Salamanca, Ciudad Rodrigo y Plasencia para acometer obras de conservación en iglesias y ermitas de la provincia salmantina, mejoras que tienen que ver especialmente con la estructura de este tipo de edificios.

La veintena de obras que se prevé llevar a cabo y que se concretarán en los próximos días serán posible a través del convenio que el presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias, ha firmado esta mañana con los obispos de Salamanca, Carlos López, y de Ciudad Rodrigo, Raúl Berzosa, así como con el administración de diocesano de Plasencia, Francisco Rico.

Los 960.000 euros, de los que las diócesis aportarán el 50 por ciento, se distribuirán a razón de 600.000 euros para la de Salamanca, 120.000 para la de Plasencia -a ella pertenece una treintena de parroquias de la provincia salmantina- y 240.000 a la de Ciudad Rodrigo.

Tras la rúbrica del documento, Iglesias ha puesto en valor las iglesias y las ermitas como "símbolo de identidad de los vecinos y eje en torno al que se unen en los momentos más importantes de sus vidas".

Asimismo, ha subrayado que este tipo de edificios constituyen el patrimonio "más valioso que custodian los pueblos".

Como balance, ha recordado que desde la puesta en marcha del convenio entre Diputación de Salamanca y las tres diócesis de la provincia en 1997 se han acometido 230 actuaciones con una inversión de más de 6,9 millones de euros y que en el pasado ejercicio se ejecutaron 17 obras por un importe de más de 982.000 euros.

Por su parte, Carlos López ha confiado en que cuanto antes concluyan las reformas de las iglesias y de las ermitas de la Diócesis de Salamanca para poder continuar después con actuaciones en retablos, a los que ha calificado de "verdaderas joyas" en algunos casos y que "son más costosas".

Ha subrayado que el patrimonio "está para cuidarlo y no para deteriorarlo" y ha lamentado algunas iniciativas llevadas a cabo en la provincia de Salamanca por personas no cualificadas, en alusión a la polémica actuación sobre una imagen de San Miguel el pasado verano en Peñaranda de Bracamonte.

No obstante, ha reconocido que en ocasiones la Diócesis no se entera de este tipo de trabajos, si bien ha considerado que la repercusión en el caso de la localidad salmantina "fue exagerada y que las cosas se sacaron de quicio", y que procuran que ese tipo de situaciones "no se repitan".