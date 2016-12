El IME destaca el apoyo prestado a la sociedad en un intenso año

Con ya unos años de trayectoria, el Instituto Multidisciplinar de Empresa (IME) ha venido prestando apoyo a la sociedad (principalmente empresas y jóvenes universitarios), por lo que al terminar el año 2016, hemos considerado oportuno hacer un balance de los logros conseguidos. Para conocer estos resultados entrevistamos a Julio Pindado, Catedrático de la Universidad de Salamanca y Director del IME.

–¿Cuál ha sido el proyecto más novedoso de los desarrollados este año por el IME?

–Realizamos muchos proyectos de interés para apoyar a las personas y las empresas y dado que escuchamos las necesidades de la sociedad todos tienen un gran componente de novedad. Ahora bien, si debo elegir uno, destacaría la Fundación Pro IME, pues es una herramienta muy útil para cumplir de manera más eficaz con la misión del IME, que es desarrollar las capacidades de las personas y organizaciones empresariales para fortalecer su contribución al desarrollo económico. Por ello, quiero aprovechar esta pregunta para agradecer a las 15 empresas que junto conmigo fundaron Fundación Pro IME, y le pido me permita mencionarles aunque sea en paréntesis (Bernardo Hernández, Copasa, El Secretario, Feltrero, Grupo Gildo, Ganadería Casaseca, Global Exchange, Jamones Blázquez, Grupo Recio, Toyota Hacha Motor, Protoinfo, Revisan, Santos Grupo, Sanven y Ternera Charra).

–¿Es posible que otras empresas participen en la fundación?

–Sí, la fundación es totalmente abierta, cuantas más empresas o personas participen mejor conseguiremos los objetivos fundaciones, que es facilitar que las empresas generen más riqueza compartida por toda la sociedad, por lo que en particular se fomentará la creación de empleo y el consumo, dos pilares básicos para nuestro desarrollo económico. Por razones operativas se constituyó con un número limitado de 15 empresas fundadoras, pero ya en el primer patronato se ha aprobado un proceso sencillo para que otras empresas y personas puedan participar en la Fundación Pro IME, pues entendemos que de esta manera se conseguirán mejor los fines fundacionales.

–¿Cuál es el proyecto que se ha desarrollado con una mayor intensidad?

–En este sentido, debo decirle que Selección IME ha sido durante el 2016 un proyecto de gran intensidad. Gracias a él hemos conseguido 86 acuerdos con empresas para introducir talento en las mismas, en estos casos siempre ligados a proyectos de formación. Pero además, hemos trabajado en 12 proyectos de selección de altos directivos que estoy seguro en el futuro serán muchos más. Hoy día Selección IME se ha convertido en una herramienta que presta ayuda a todo tipo de empresas, independientemente del tamaño, el sector o la localización geográfica.

–¿Cuál es el proyecto que aún queda por realizar?

–Por supuesto, nos quedan muchos proyectos por realizar. Pero si me pides, que destaque uno, me centraré en el proyecto del desarrollo del vacuno de carne. Gracias a la financiación de la Diputación de Salamanca, hemos iniciado este proyecto con un primer estudio cuyos resultados se presentaron en la Feria Salamaq2016. Ahora estamos intentando avanzar con la colaboración de distintas empresas e instituciones. Destacó este proyecto, pues me parece muy importante para el desarrollo rural, teniendo en cuenta que en nuestra región uno de los mayores problemas es la despoblación del medio rural. Desde mi punto de vista, la única alternativa para abordar este problema es generar actividad económicamente sostenible en el medio rural. En este sentido, tanto desde el IME como de la Fundación Pro IME estamos volcados y abiertos a cualquier tipo de colaboración que pueda apoyar el desarrollo rural.

–Nos puedes comentar algún proyecto que en el 2016 haya demostrado una notable consolidación.

–En este caso, me decantaría por el proyecto para apoyar a las empresas familiares, que representa la Cátedra de Empresa Familiar. Se trata de una Cátedra Extraordinaria de la Universidad de Salamanca, que gracias a la financiación del Banco Santander, viene apoyando de manera intensa a las empresas familiares en los últimos nueve años. En este periodo, hemos ayudado en todo tipo de problemática que deben enfrentar las empresas familiares, tales como procesos de sucesión, desarrollo de protocolos familiares, formación de los miembros de la familia, organización de la empresa familiar, etc. Pero sobre todo, destacaría en el 2016 la jornada celebrada para facilitar el entendimiento de las diferentes generaciones, lo cual es importante en toda familia, pero es esencial para la supervivencia de la empresa familiar. En esta jornada gratuita participaron 50 personas que representaban a sucesores y sucedidos de 25 empresas familiares. Se trabajó en algunos momentos en dos grupos de sucesores por una parte y sucedidos por otra, pero también se trabajó de manera conjunta lo que facilito la interacción entre los participantes.

–¿Cuál ha sido el proyecto que ha tenido mayor volumen de actividad?

–En este caso, destacaría a IME Business School, una escuela de negocios que ha conjugado a la perfección calidad con cantidad. Calidad, que se ha conseguido gracias a contar con experiencia en el desarrollo del método del caso, lo que nos ha permitido generar en nuestros alumnos hábitos intelectuales para hacer frente a problemas reales a los que se enfrentan día a día en las empresas donde prestan sus servicios. Respecto a la cantidad, podemos decir que gracias al prestigio de IME Business School se llenaron todos los programas lanzados alcanzando la cifra de 100 alumnos. Esto pone de manifiesto el volumen de esta actividad y la incidencia que tiene en el mundo de la empresa. Hoy día es patente el apoyo que IME Business School está prestando a las empresas y con ello contribuyendo a mejorar nuestra sociedad.

–¿Cuál es el programa de IME Business School que tiene más impacto en la sociedad?

–Aunque es difícil medir, en mi opinión el Programa de Desarrollo Directivo (PDD), pues con el estamos transformado a los Directores Generales de las empresas. Conozco que ellos, después de realizar nuestro programa están introduciendo mayor eficiencia en las empresas que dirigen de la cual se beneficia toda la sociedad. Además, sólo el alto grado de satisfacción que los directivos han mostrado con el PDD, en varios casos un año lo cursado un directivo y al año siguiente lo ha realizado su hermano, les lleva a potenciar más la formación de todas las personas que trabajan en su empresa, lo cual supone de nuevo un impacto positivo para toda la sociedad.

–¿Cuál el máster de IME Business School que ha destacado más en el 2016?

–Sin duda, el 2016 fue el año del lanzamiento y consolidación del Máster en Gestión de Empresas Agroalimentarias. La enorme importancia del sector agroalimentario en nuestro entorno, que ha creado empleo incluso durante la crisis, unido a la gran experiencia de IME Business School en la formación en esos másteres llevo a que se realizarán dos grupos, uno orientado a nivel executive y otro más junior. También a este respecto debemos agradecer la ayuda recibida por la Conserjería de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León, que ha ido e irá siempre destinada a reducir el coste de este servicio de formación para las empresas agroalimentarias. Gracias a este éxito para ganar más flexibilidad se ha puesto en marcha el MBA en Dirección de Empresas Agroalimentarias, que cuenta con 7 especialidades para hacer frente a las demandas de formación que nos piden las empresas.

–¿Cuál el máster que ha sido más flexible en el 2016?

–El Máster en Dirección de Empresas (MBA) cuenta con 8 especialidades, tales como Comercio Exterior, Dirección de Recursos Humanos, Dirección Financiera, Dirección Comercial, Dirección de Operaciones, Dirección Contable, Marketing Digital y Asesoría Fiscal. Este elevado número de especialidades nos ha permitido atender las demandas específicas de las empresas. De hecho, este es uno de los puntos fuertes de IME Business School, que con estas 8 especialidades unidas a las 7 del MBA en Dirección de Empresas Agroalimentarias y a otros másteres especializados podemos hace frente a cualquier demanda de talento o formación que se nos haga llegar. De esta manera, podemos cumplir con nuestro eslogan “formamos todo tipo de profesionales para la empresa”.

–¿Cuál es el máster más especializado?

–El Máster en Marketing Digital es el más especializado. Sin duda, el uso de las nuevas tecnologías ha cambiado sustancialmente la manera de hacer negocios y ha puesto de manifiesto que la formación de las personas de la empresa puede llegar a ser un aspecto sustancial, pues permite que la empresa se relacione ventajosamente con su entorno. Sin duda, el marketing es una de las áreas funcionales de la empresa que ha sufrido esa mayor transformación de tal manera que el marketing digital es muy demandado por las empresas. Para hacer frente a esta demanda que mejor que el triángulo IME-Universidad de Salamanca-IME Business School, aportando capacidad de generar conocimiento, marca de prestigio y contacto con la empresa, lo que nos permite rápidamente responder a las necesidades del mercado. En este caso concreto incluso hemos respondido por partida doble, hemos desarrollo un Máster en Marketing Digital con la colaboración de una agencia especializada como es Súmate. Este màster empezará el 12 de enero en Salamanca como el resto de los másteres de IME Business School. Pero de manera adicional, también en febrero pondremos en marcha en Madrid y con la colaboración de un líder a nivel mundial del mundo digital que otorga una beca-contrato a todos los alumnos, Havas Media Group, el Master in Digital Business Management.

–¿Cuál es el máster al que guardas una mayor afecto?

–Es difícil contestar a esta pregunta pues cada vez que se pone en marcha un programa en IME Business School es porque hemos observado que la sociedad lo necesita, y aun así debemos trabajar muy duro para sacarlo adelante, lo que hace que tengas un mayor afecto por ese programa en concreto. Pero como supongo que me debo inclinar por uno, voy a mencionar el MBA en Dirección de Empresas Familiares (MBA DEF). El MBA DEF no sólo fue el primero que se puso en marcha, sino ha sido un auténtico motor para generar las señas de identidad de la Comunidad IME. Una comunidad donde profesores, antiguos alumnos, empresas y alumnos actuales interaccionan con un ánimo de apoyo mutuo que a su vez supone un apoyo a la sociedad. En estos 9 años de andadura hemos difundido las ventajas de la formación y hemos demostrado que es la mejor inversión que puede hacer una familia y sobre todo una familia empresaria. Hemos contribuido a resolver el problema de sucesión de empresas familiares, les hemos aportado capital humano, y en definitiva, hemos contribuido de una manera esencial a la profesionalización de muchas empresas familiares.

–Para finalizar la entrevista, dado que estamos en navidad ¿qué proyecto te ha llegado más al corazón?

–Sin duda, el proyecto con Fundación Mapfre por el cual buscamos personas que teniendo algún tipo de discapacidad, tienen otras capacidades muy desarrolladas. Es una idea muy buena pues este mayor desarrollo de otras capacidades les permite ser buenos profesionales en algún ámbito de la empresa que les ofrece el contrato, que en este caso es Mapfre. Estoy seguro que este proyecto será un éxito y será emulado por otras empresas y que incluso Fundación Mapfre para próximo año aumentara el número de becas-contrato que este año ya han sido 4. Sin duda, es una manera dar la oportunidad a que todas las personas de la sociedad puedan dar lo mejor de sí mismos para conseguir una sociedad mejor. Es un proyecto muy acorde con la misión del IME y aprovecho para desear a los lectores unas felices fiestas y que entre todos logremos que el 2017 sea mucho mejor para todo el mundo.