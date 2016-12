Los técnicos declaran en ruina el edificio de la calle Príncipe y apuntan a su demolición

El día después resultó aún más desolador. Y no precisamente por la imagen vallada del número 1 de la calle Príncipe que ilustra este artículo -ya de por sí suficientemente desoladora- sino por el vacío que sintieron las familias cuando les comunicaron que el edificio será demolido y que no podrán volver a sus casas. Ni Victoriana, que vivía en el primer piso, ni la familia marroquí que lo hacía en regimen de alquiler enfrente, ni los dos ocho heridos que ya han recibido el alta tras recibir las pertinentes curas en el hospital, entre ellos dos menores. Ni el hombre de 91 años que al morir su mujer no quiso abandonar la vivienda para irse con su hijo, y que al cierre de esta edición permanecía aún ingresado en la Unidad de Quemados en Valladolid con pronóstico reservado.

La correspondiente inspección realizada ayer por los técnicos municipales determinó que el inmueble es inhabitable y que en los próximos días se declarará la ruina inminente para a continuación proponer su demolición. Mientras se termina de redactar el pertinente informe, el entorno del edificio continuará acordonado durante los próximos días por razones de seguridad, según comunicaron ayer fuentes del ayuntamiento.

El propio concejal de Seguridad Ciudadana, Fernando Rodríguez, señaló como motivo de la explosión la fuga que presentaban dos de las cuatro bombonas que había en el piso, pese a que uno de los familiares apuntaba en las últimas horas que había pasado una revisión hace tan solo unos meses.

Mientras, efectivos del Cuerpo de Bomberos comenzaron ayer a recuperar enseres personales y documentación del interior de las viviendas afectadas para entregárselos a sus propietarios. Todo lo que se pudo rescatar del edificio, salvo los muebles, se llevó a la biblioteca municipal del barrio Vidal para que, poco a poco, los vecinos del inmueble se acerquen a recogerlo. El reparto de las pertenencias se hizo por bolsas y marcadas por los propios bomberos con el número y letra de cada vivienda.

El Ayuntamiento ya ha ofrecido apoyo y propuesto pisos para el realojo de las familias afectadas

Los servicios sociales del Consistorio, por su parte, estuvieron en contacto durante todo el día con las familias desalojadas para recopilar toda la información posible y evaluar su situación, atender sus necesidades y ofrecerles el apoyo requerido, tanto de alojamiento como de cualquier otro tipo que les ha podido surgir. Pendientes están, por lo tanto, de su realojo, tanto las dos familias que han pasado las dos últimas noches en el albergue municipal Lazarillo de Tormes, y que en próximas fechas serán trasladados al hotel Conde David, como del resto de vecinos que optaron por irse a casa de sus familiares. En la misma situación se encuentran los coches que sufrieron desperfectos por la caída de cascotes.

‘Se les cayó la pared encima’

En cuanto al estado de salud de los vecinos, los ocho heridos han sido ya dados de alta, incluidos los dos menores que sufrieron traumatismos al venirse abajo techos y paredes. Precisamente Victoriana Dosuna, una de las vecinas que se encontraba en el piso en el momento de la explosión, relataba ayer la escena que vivió en primera persona. «La madre pedía a gritos auxilio porque la niña pequeñita quedó sepultada por los escombros y no la podía sacar. Los niños estaban junto a la pared jugando con unos juegos y se les cayó la pared encima. Al final la pudo sacar su padre en brazos», explicaba ayer Victoriana, después de ser sometida a radiografías y recibir las correspondientes curas en el hospital.

Tanto la niña, con un fuerte golpe en la cabeza y a la que el escáner descartó cualquier problema, como el niño, que recibió tres puntos de sutura, fueron dados de alta tras varias horas en observación.

Toda la preocupación, por lo tanto, se centra en el anciano de 91 años, inquilino del piso donde se originó la deflagración, que continúa con pronóstico reservado en el hospital Río Hortega de Valladolid.