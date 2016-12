Eduardo Íscar será el próximo decano del Colegio de Abogados de Salamanca

Eduardo Íscar fue elegido ayer próximo decano del Colegio de Abogados de Salamanca, tras las elecciones de este miércoles, marcadas por una notable participación y que también sirvieron para designar a varios cargos de la Junta de Gobierno correspondiente, que estará formada por Eduardo Íscar Álvarez como decano; Lorenzo Fuentes de Antonio (vicedecano),Yolanda Rodríguez Alba (secretaria), José Javier Román Capillas (tesorero), Teresa Moro García (diputado 4º) y Francisco José Mateos Estévez (diputado 5º)

Según señalaron fuentes del propio Colegio de abogados de Salamanca, las elecciones se desarrollaron con normalidad y con una notable afluencia de colegiados, cerrándose la biblioteca a las 14:00 horas y votando seguidamente todos los que habían constituido la mesa. Cuatro colegiados habían solicitado el voto por correo, de los cuales lo ejercieron válidamente tres, y de estos, doseran colegiados ejercientes y uno no ejerciente. A continuación se procedió a la apertura de las urnas y al recuento de los votos de cada una de ellas, votando, 431 ejercientes, siete de ellos en blanco, y 65 no ejercientes, uno de ellos en blanco. No hubo votos nulos.

Por lo que respecta a la elección del máximo cargo del Colegio de Abogados de Salamanca, Eduardo Íscar Álvarez candidato al cargo de decano, obtuvo 181.5 votos, que se corresponden con 165 votos ejercientes, y 16.5 votos no ejercientes , que se corresponden con 33 papeletas

Manuel Santos Pérez Moneo, candidato al cargo de decano, obtuvo 144 votos, que se corresponden con 138 votos ejercientes, y 6 votos no ejercientes que se corresponden con 12 papeletas.

Felipe Crespo Fradejas, candidato al cargo de decano obtuvo107,5 votos que se corresponden con 100 votos ejercientes y 7,50 votos no ejercientes que se corresponden con 15 papeletas.