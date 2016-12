"Sigo trabajando pero con el miedo en el cuerpo"

El atentado terrorista sufrido en un mercadillo navideño de Berlín sigue dejando testimonios de españoles que trabajan o están estos días de paso en tierras alemamas. Es el caso de la salmantina Kika Romero, que trabaja en un hotel muy próximo al lugar del atentado, y que no se puede quitar de la cabeza las imágenes que vivió en primera persona en la noche de ayer.

"Escuchamos un estruendo muy fuerte. Acto seguido vimos una avalancha de gente que venía hacia nosotros y nuestra reacción fue correr, correr, pero sin rumbo", ha explicado en declaraciones a Antena 3. "No sabíamos ni hacia donde ir, fue horrible, horrible", apunta, asegurando que tardará tiempo en olvidar lo vivido. "No se me va de la cabeza, estoy trabajando pero con el miedo todavía en el cuerpo, y más ahora que lo estoy viviendo", concluye.