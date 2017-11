Velilla solicita una moratoria de diez años para cerrar la central El Pleno de Velilla vota por unanimidad las medidas para luchar contra el cierre de la térmica. / J. C. Diez La localidad vivirá una jornada de protesta a las 17:00 horas del sábabo 18 en la Plaza Mayor EL NORTE Palencia Sábado, 18 noviembre 2017, 13:38

Velilla del Río Carrión está en shock tras el anuncio del cierre de la central térmica, y los vecinos protestarán por esta situación el sábado 18 a las 17:00 horas en la Plaza Mayor en una concentración. Además, el Pleno de Velilla del Río Carrión, compuesto por cinco concejales del PP y cuatro del PSOE, se puso como pocas veces de acuerdo para aprobar por unanimidad una moción en la que se muestran contrarios a la solicitud que ha cursado Iberdrola al Ministerio de Industria para proceder al cierre y desmantelamiento de las centrales de Velilla y Lada (Asturias).

Así, el pleno comenzó con la lectura de una moción presentada por el grupo Popular en la que, tras una extensa exposición de motivos en la que se hacía constar la aprobación de la PNL en el Congreso de los Diputados sobre las medidas ambientales, se instaba al Gobierno a «que no atienda el contenido de la resolución aprobada (…) ya que de atenderse supondría la puntilla definitiva a la permanencia de nuestro carbón en el mix energético nacional y compromete la viabilidad de las centrales térmicas».

En el segundo de los puntos, el pleno pidió también al Gobierno que defienda una moratoria de diez años, en lugar de los cinco inicialmente previstos, en la propuesta de Reglamento del Parlamento y del Consejo para el Mercado Interior de la Electricidad.

La oposición del PSOE mostró su postura. «Somos el primer municipio en llevarlo a pleno y queremos que se apoye en el resto de Ayuntamientos, incluso en la Diputación», explicó una de las concejales, Belinda Mencía.

«La votación de nuestro partido en el Congreso la hemos calificado de desafortunada, porque condena al cierre de las centrales, pero una PNL no es para nada determinante para la petición de Iberdrola, que ha sido motivada por una decisión empresarial», explicó y solicitó que se «humanizase un poco la exposición de motivos con la situación socioeconómica del municipio» y pidió, además, que la moción incluyese una tercera petición al Gobierno, a quien instan a aprobar el Real Decreto por el que se endurece el cierre de las centrales térmicas de carbón.

Por su parte, el alcalde, Gonzalo Pérez, aseguró que «ahora mismo no debemos hablar de alternativas. La única meta que debemos perseguir ahora es que la Central no se cierre, debemos tener las ideas claras», sentenció. Finalmente, el debate, que no duró más de unos minutos, puesto que la postura de ambos grupos estaba clara, se redactó un tercer punto que solicita al Gobierno «que se apruebe a la mayor brevedad posible el decreto que endurece las condiciones para el cierre de las centrales térmicas». El pleno terminó en pocos minutos, después de una votación unánime de una moción que, finalmente, encabezaron ambos partidos tras el acuerdo que alcanzaron en el debate.