El vapeo, aliado para cumplir el propósito estrella de año nuevo

«Me desenganché del tabaco gracias a esto»

Iñaki Fierro fumaba dos cajetillas de tabaco diarias hace cuatro años, pero eso cambió cuando se pasó al vapeo, que le ha permitido desengancharse de la nicotina. «Esto ha sido un cambio muy beneficioso para mi salud. Antes me costaba más andar, respiraba peor y las comidas no me sabían a nada, pero todo cambió gracias al vapeo. Ahora tampoco tengo las toses matutinas que siempre acompañan al fumador», apunta Fierro que ha dejado de fumar, aunque no de echar de humo –o vapor en este caso–. «He dejado de fumar, pero no de vapear, pero es por otro factor que no es físico, es más psicológico. Necesito tener algo en la mano y echar humo. El mayor enganche que tiene un fumador es ese, porque el mono de la nicotina se te pasa en una semana más o menos», añade.

Fierro asegura que la salud es lo que más le ha cambiado gracias al vapeo, aunque otro factor que ha mejorado con esta práctica es su economía, ya que si siguiese fumando, se gastaría cerca de 300 euros al mes solo en tabaco. «Nunca había llegado a calcular lo que me gastaba al día en tabaco porque siempre he pensado que eso es lo de menos. Creo que todos los fumadores que quieren dejarlo y no tienen la suficiente fuerza de voluntad, pueden dejar de fumar con el vapeo, que además tiene una ventaja: te permite echar humo mientras estás tomando el café en el bar –si el sueño lo permite– y eso es un placer que todo fumador disfruta al máximo», concluye.