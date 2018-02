«Vamos a necesitar inmortales para garantizar el sistema de pensiones» Neuman, durante la presentación de su libro en la Biblioteca Pública de Palencia. / Antonio Quintero El escritor Andrés Neuman explica en esta entrevista su visión del trato que se da a los ancianos y el uso que hace la sociedad de la juventud MARCO ALONSO Palencia Viernes, 23 febrero 2018, 14:18

Si el titular de esta entrevista hubiese salido de la boca de cualquier miembro del Gobierno, daría la vuelta al mundo. Pero esta frase no la ha dicho Rajoy, De Guindos ni Montoro, la ha pronunciado Andrés Neuman, un escritor que estuvo en Palencia presentando su obra ‘Fractura’. Neuman regresó a tierras palentinas de la mano de la Universidad Popular y lo hizo con un discurso directo en el que fue muy crítico con aspectos de la sociedad que se dejan entrever en su nueva novela, como el trato que se da a las personas mayores o la denominada obsolescencia programada.

–Ha afirmado recientemente que la memoria colectiva no tiene que elegir entre seguir adelante y mirar atrás. ¿Estamos tan enfrascados en recordar el pasado o en huir de él que nos olvidamos de vivir el presente?

–No creo que para vivir el presente haya que olvidar el pasado o que el recuerdo del ayer nos impida vivir el ahora. No debemos comprar esa dicotomía un poco fácil que los debates contemporáneos nos han querido vender. Me parece evidente que el presente se basa en el pasado y que ambos condicionan nuestro futuro. Los tres tiempos funcionan simultáneamente en todo lo que hacemos, decimos y callamos. Por eso me interesa tanto el arte del ‘kintsugi’ japonés, en el que se juntan con polvo de oro los objetos que se rompieron, con lo cual, las grietas en lugar de ocultarse, se subrayan.

–Pero hay objetos tan dañados que no se pueden reparar. ¿Sucede esto también con las personas?

–Todo depende de lo que entendamos por reparación. Si es volver atrás, no se puede. Pero la reparación tiene que ver con lo que la psicología del duelo llama ‘psicatrización’. Reparar algo no es evitar que suceda lo que sucedió, es hacer algo útil con eso que pasó y poder identificar en quién nos convierten nuestras cicatrices.

«Si los jóvenes son educados en la idea de que la juventud es un valor, pronto serán inutilizados»

–El protagonista de su última novela, el señor Watanabe, vivió en primera persona los desastres de Hiroshima y Nagasaki . ¿Cómo se puede reconstruir alguien de un hecho tan trágico?

–El señor Watanabe pasa por muchos lugares y la gente con la que se cruza también lleva sus cicatrices. No hace falta una gran desgracia para que se forme una cicatriz en nosotros. La novela habla de que somos una suma de heridas y de procesos de cicatrización, y eso forma nuestro carácter. La piel es más nuestra cuando tiene una cicatriz y nuestra experiencia nos pertenece más cuando hemos vivido cosas difíciles. Me interesa trabajar con la idea de la herida como rasgo de carácter. Me gusta la palabra rasgo porque remite a una propiedad física y tiene un recuerdo de algo que se ha rasgado.

–Ahora fabricamos objetos con obsolescencia programada. ¿Reparar va contra la sociedad que estamos creando?

–Claro. Es una de las metáforas del ‘kintsugi’. Este arte nos propone un modo distinto de asumir nuestra cicatrices como parte de nuestra identidad, nos enseña un modo de reparar para construir el futuro usando el pasado. Es una forma de reutilización en la sociedad del ‘usar y tirar’. Lo que estaba antes puede ser utilizado de otra manera por los que vienen después.

«Nos obligan a posicionarnos de manera radical y a eso le llamamos libertad de expresión»

–Parece que la carga negativa de la palabra ‘viejo’ se ha visto acrecentada en los últimos años...

–Desgraciadamente, pero lo viejo tiene mucha dignidad. De hecho, mi novela está llena de gente vieja porque siempre me ha fascinado la vejez desde que era muy joven. La obsolescencia programada no solo afecta a los objetos, lo preocupante es que eso se aplica a una lógica personal. Hoy en día parece obligatorio ser joven y bello y en cuanto dejas de serlo, hay que remplazarte por otro. Uno de los trabajos del arte es pensar esos espacios alternativos donde la belleza tiene derecho a estar en cuerpos diferentes, donde las historias de amor pueden suceder entre abuelos . Lo que no podemos es circunscribir la belleza, los romances o lo que vale la pena de la vida a una franja generacional muy estrecha porque esto va a provocar la obsolescencia programada de los propios protagonistas de esta idea. Si los jóvenes son educados en la idea de que la juventud es un valor en sí mismo, esos jóvenes serán inutilizados muy pronto porque serán remplazados por los siguientes. Esto no es un problema de lavadoras, es una lógica de usar y tirar a la persona que tenemos al lado.

–El sistema de pensiones permite mantener la dignidad de la vejez de la que hablaba. ¿Cómo vamos a hacer ‘kintsugi’ con los pensionistas si no nos queda polvo de oro en la hucha de las pensiones?

–Más allá de las preferencias políticas de cada uno, que son todas respetables, el hecho es que la hucha de las pensiones casi ha desaparecido. Alguien en el gobierno ha considerado que se podía gastar y ha lanzado un mensaje inquietante sobre el futuro. La otra cara es que llevamos años escuchando que hay que jubilarse más tarde, pero a este paso van a necesitar ciudadanos inmortales para garantizar el sistema de pensiones. A lo mejor nos modifican genéticamente con el único objetivo de que trabajemos hasta los 150 años.

«La factura de la luz es un texto mal traducido por razones interesadas»

–La Guerra Civil es nuestro Hiroshima, el Nagasaki español. ¿Hay que esconder ese pasado oscuro debajo de la alfombra, dejarlo dónde está o hacerlo muy visible para no repetir errores?

–Ese es uno de los debates que tienen los personajes en la novela. No me gustan los mítines en la literatura y unos personajes están a favor de una de esas posturas y otros, a favor de otras.

–¿Y qué postura le parece a usted más acertada?

–El problema de este debate es que nos han puesto un marco equivocado, en el que hay que elegir entre mirar atrás o construir el futuro. Esto es muy de nuestro tiempo. Nos obligan a posicionarnos de manera radical, y a eso lo llamamos libertad de expresión sin darnos cuenta de que se te obliga a adoptar un pensamiento binario. Tal vez, la verdadera libertad sea no aceptar el pensamiento binario.

–¿Vamos, que si le dan a elegir entre PP o PSOE, usted dice Podemos o Ciudadanos?

–No se trata de eso. No es una lógica de partidos ni de que surja una tercera cosa o una cuarta o una quinta. Se trata de que los nuevos espacios que surjan no reproduzcan el pensamiento binario. De nada sirve que surja una alternativa si se mueve en el conmigo o contra mí o en el blanco o negro.

–En su obra se habla de la energía como metáfora de otras cuestiones. España es el país con la factura de la luz más cara de Europa y nuestros salarios no son precisamente los más altos. ¿Los españoles no entienden la factura de la luz porque es una metáfora muy rebuscada?

–La factura de la luz es un texto mal traducido por razones interesadas. La energía es un bien todos y afecta a los recursos naturales, pero es un bien monopolizado sobre el que no podemos decidir. Dentro de la agenda política española no está que podamos decidir sobre nuestros propios recursos, como si el cielo, el agua o el sol fuesen de alguien. Este tema me parece uno de los agujeros negros más grandes que tenemos en todas las democracias del mundo.