Las urgencias hospitalarias se mantienen en 900 semanales
El hospital de Palencia se encuentra ocupado al 64% de su capacidad, por lo que hay margen para atender un incremento de la demanda
PILAR ROJO Palencia
Martes, 9 enero 2018, 21:49

La Junta de Castilla y León ha tenido que incrementar la dotación de camas en muchos hospitales de la comunidad autónoma ante el incremento en la incidencia de la gripe, que ha exigido el ingreso de los pacientes más vulnerables, sobre todo personas mayores. Sin embargo, pese al pico que ha experimentado esta enfermedad, en Palencia no ha sido necesario aumenta los recursos, ya que la demanda no ha cambiado demasiado. «No ha sido necesario habilitar más camas ni más personal. Tenemos un plan de contingencias preparado para activarse en cualquier momento, pero de momento no ha hecho falta porque la demanda no ha sido mayor que la primera semana del año pasado», explica el gerente de Salud de área, Felipe Mielgo.

En la última semana del año 2016, el servicio de Urgencias del hospital atendió 908 pacientes. En la misma semana del 2017, fueron prácticamente los mismos, 889, según la estadística facilitada por el gerente. Mielgo reconoció que solo un día, el 2 de enero, se ha disparado en cierto modo la demanda de atención en Urgencias y, por lo tanto, se han podido producir esperas mayores. «Ese día se atendieron en Urgencias a 189 pacientes, 40 más que el día 2 de enero del año anterior», explica. También la ocupación del hospital es menor y deja margen suficiente ante un aumento de la demanda. En concreto, actualmente el Río Carrión mantiene un 64% de ocupación, un porcentaje muy similar al que se registra el resto del año en el centro.