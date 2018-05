Los trabajadores de Agua Palentina denuncian que está «abandonada a su suerte» Instalaciones de la embotelladora. / El Norte Despedidos al decidir el administrador concursal la liquidación de la firma, piden como acreedores medidas contra los robos y el deterioro por plagas R. S. RICO Palencia Martes, 29 mayo 2018, 08:14

Los trabajadores despedidos de Agua Palentina, embotelladora de La Pernía que comercializa Fuentes de Lebanza y que se encuentra en proceso de liquidación una vez expirado sin éxito el plazo dado por la jueza del Juzgado de lo Mercantil para que la empresa francesa SH Distribution consignara en una cuenta el dinero para la compra de la unidad productiva, han remitido al juzgado un escrito en el que explican cómo, desde la fecha de su despido (el administrador concursal se lo comunicó el pasado 18 de mayo), la planta «está abandonada a su suerte», lo que perjudica «gravemente» sus intereses como acreedores.

«No no es posible ya acceder a las instalaciones de una empresa a la que ya no pertenecemos, por lo que las tareas de desinfección, tanto del manantial y circuito del agua mineral, como de las plagas que proliferan en las instalaciones –dado que se encuentran en un terreno natural donde el control de plagas debe hacerse y mantenerse de continuo–, ya no son posibles. Ello supondrá un inmediato deterioro, sobre todo del circuito de agua mineral, que costará meses desinfectar y completar el procedimiento de análisis periódicos que Sanidad exigirá hasta que pueda volverse a embotellar en dicha planta, lo cual va en detrimento tanto de la posible adjudicación como del interés y valor de dicha planta y demás activos por parte de los interesados en la liquidación. Ello perjudica también gravemente los intereses de estos trabajadores, pues el valor de los activos será mucho menor», explican en su escrito los operarios despedidos.

«La fábrica queda sujeta a robos de todo tipo, como es habitual en instalaciones abandonadas. Ello también afectará a nuestros intereses como acreedores, por lo que solicitamos se pongan medios necesarios para que nada de esto se produzca», agregan los operarios, que inciden además en que la orden de cierre se produce «justo en el momento en que sendos pedidos firmes, presnetados debidamente a todas las partes por la entidad ofertante y que hubieran puesto a la fábrica al máximo de su capacidad productiva, son puestos sobre la mesa».

«Para ello se ofreció incluso pagar temporalmente un alquiler por la instalación y cubrir todos los pagos derivados, de modo que no se incrementaran los créditos contra la masa, facilitando la tarea de los bancos en el conocimiento del cliente y, sobre todo, porque no hubiera sido necesario recurrir a ninguna otra fuente de financiación, ya que el pago de todas estas ventas era por adelantado. Solo esta decisión hubiera revertido la suerte a la que parece se quiere abocar Agua Palentina», apostillan los trabajadores, que indican también cómo, aún reconociendo la autoridad del administrador concursal para la ejecución de sus despidos, tal acción «no parece en interés del propio concurso y de sus acreedores».

«Máxime, cuando el 11 de mayo de 2018 la empresa ofertante –SH Distribution– comunicó expresamente tener los medios necesarios para realizar la adjudicación del pago necesario, manifestando únicamente el modo de hacerlo, con el que no estaba de acuerdo ni el principal ni el banco que garantizaba la operación».

La jueza del Juzgado de lo Mercantil dictó el pasado 21 de mayo sendas providencias en las que, por un lado, establecía que SH Distribution pierde los más de 300.000 euros consignados en el juzgado como aval que exigía la administración concursal como paso previo a la compra de Agua Palentina, y por otro, resolvía devolver a SH Distribution el resto del dinero que ingresó.

Juan Barco Vara, administrador concursal de Agua Palentina, había solicitado a la jueza más tiempo para intentar revertir la negativa a la operación por parte del principal acreedor y por una de las entidades bancarias que iban a financiar la compra de la unidad productiva por parte de la empresa francesa SH Distribution. Pero, al no poder desbloquearse esta situación y haber expirado el plazo dado por la jueza, la embotelladora de La Pernía será liquidada.

SH Distribution, mayorista gala de bebidas con sede en Estrasburgo, presentó ante el Juzgado Mercantil una oferta de adquisición de Agua Palentina por 2,1 millones de euros. La administración concursal vio con moderado optimismo esa consignación de un aval de más de 300.000 euros en el juzgado por parte de SH Distribution, después de los intentos frustrados, por distintos motivos, de Marketing Plus Trading y Vitamineone SL.