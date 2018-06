«Es terrible escuchar noticias del volcán de Fuego; horas antes de la erupción, yo estaba allí» El palentino Javier San Segundo, en Guatemala poco antes de erupcionar el volcán. / EL NORTE El hostelero palentino, que volvió de Guatemala el día 1 tras impartir un seminario sobre sumillería, tomó antes imágenes con el móvil donde se apreciaba ya una columna de humo R. S. R. Palencia Viernes, 8 junio 2018, 01:29

Al menos 99 personas han muerto en Guatemala desde el pasado domingo, 3 de junio, a causa de una potente erupción del volcán de Fuego que sepultó a varias comunidades con una avalancha de lodo y ceniza ardiente. El hostelero palentino Javier San Segundo, exgerente del bar The Lemon Society en Palencia y propietario de la administración de lotería El Lotero Limonero en Madrid, volaba dos días antes, el 1 de junio, desde el país centroamericano hacia España, después de haber sido invitado junto a otros profesionales de la hostelería y el turismo a la Feria Internacional de Gastronomía y Turismo de Petén, que es el departamento más grande de Guatemala en la zona norte y cuna de la cultura maya. Pero antes de partir hacia España, Javier San Segundo, tuvo tiempo para tomar fotografías con su teléfono móvil en las que se apreciaba ya una columna de humo que salía del volcán de Fuego. Era pronto aún para presagiar nada, pero el hostelero palentino, sin saberlo, pudo salir a tiempo sin ser, cuando menos, testigo directo de la catástrofe.

«El objetivo de la feria es impulsar el turismo en Guatemala, en general, y en el departamento de Petén, en particular. Para ello, impartimos conferencias, cada uno de su sector, para preparar y formar a los operadores turísticos de la región, estudiantes de hostelería y turismo, empresarios del sector y políticos de la zona», señala Javier San Segundo, que en su caso, ofreció un seminario en sumillería y destilados ante más de trescientas personas.

«Guatemala es un país con un potencial enorme en cuanto a gastronomía, naturaleza, cultura o arqueología (con más de 98 asentamientos, incluyendo la Gran Plaza de Tikal con la pirámide El Gran Jaguar, o El Mirador, con la pirámide más grande del mundo, La Danta). A ello se une el carácter de sus gentes. Un carácter amable y educadísimo, con un altísimo nivel de servicio. No hemos sentido en ningún momento inseguridad y la estancia ha sido increíble, visitando los asentamientos de Aguateca, Uaxacún o Tikal, con su gran plaza, en plena selva, la isla de Flores, Antigua... Llegamos el domingo 27 de mayo a las 16:00 horas y nos dirigimos a Antigua, precioso pueblo colonial que está a las faldas del volcán de Fuego. Allí pasamos la noche. En el trayecto hacia allí hice las primeras fotos del volcán, con una pequeña columna de humo que nos decían que era normal y habitual. En el momento nos llamó muchísimo la atención, pero ante la tranquilidad de las gentes de allí no lo dimos más importancia. La imagen era realmente espectacular», comenta Javier San Segundo, que el lunes 28 de mayo pasó allí la mañana y, ya por la tarde, voló con sus compañeros a Petén en avión, ya que no existen trenes en Guatemala.

«Otro compañero y yo comenzamos el regreso dos días antes, llegando el día 1 de junio a España. Pero fue el día 3, cuando el resto de la expedición retornaba de Petén a Ciudad de Guatemala, cuando pudieron grabar desde el avión la columna de humo y cenizas de la erupción que acababa de comenzar. Todos menos uno de mis compañeros, que cogía su vuelo pasadas las 15:00 horas, tomaron su vuelo de regreso a España vía Miami a las 13:15 horas. El aeropuerto se cerró por las condiciones de humo y cenizas a las 15:00 horas y ese compañero tuvo que hacer noche allí y al día siguiente tomar un autobús hacia El Salvador para tomar allí su vuelo de regreso», apunta el hostelero palentino.

«Es impresionante estar aquí, escuchar esas terribles noticias, y saber que horas antes has estado tú allí. Ahora mismo casi cien fallecidos, cientos de personas desaparecidas, zonas totalmente arrasadas... Pero es envidiable ver cómo esas gentes, de todo el país, se han volcado para ayudar todos a una. Más de treinta alcaldes de municipios de allí han donado su último sueldo como ayuda, un país entero movilizado. Eso muestra el carácter de sus gentes, pura bondad», concluye Javier San Segundo.

Nicolás Tena, gerente de NTC Company, ha abierto una cuenta corriente de ayuda a los damnificados para que lleguea Guatemala hasta el último céntimo que se done, sin intermediarios: 0182 0745 66 0201576478.