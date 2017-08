'Palencia en Negro' y 'San Antolín Sonora' vuelven a San Miguel por tercer año consecutivo El alcalde, Alfonso Polanco, segundo por la derecha, y el concejal de Festejos, con representantes de la organización. / El Norte Los conciertos se celebrarán entre el 30 de agosto y el 3 de septiembre PABLO M. PUENTE Palencia Miércoles, 23 agosto 2017, 15:45

Artistas palentinos y la música 'negra' volverán a llenar la plaza de San Miguel por tercer año consecutivo con los conciertos de 'Palencia en Negro' y 'San Antolín Sonora'.

Los conciertos de 'Palencia en Negro' comenzarán todos los días a las 22:00 horas. Iniciará el ciclo el grupo 'The Excitements' el miércoles 30 de agosto que, llegado desde Barcelona, presentará su último trabajo 'Breaking the Rule'. El jueves 31, la plaza contará con la actuación del grupo 'The Limboos', que traerá a la capital su rhythm and blues mezclados con música latina, góspel o swing. Para el viernes 1 de septiembre se espera a 'Mamas Gun'. El quinteto londinense ofrecerá en Palencia uno de los cuatro únicos conciertos previstos en España para su gira. El festival se cerrará con la actuación del grupo italiano 'Sugar Daddy and the Cereal Killers' que acercará a la capital su pasión por el Rock n` Roll, el Boogie o Blues.

Sigue la música el 3 de septiembre, desde las 21:00 horas en la plaza San Miguel con la celebración de la tercera edición de 'San Antolín Sonora'. El evento, que pretende dar a conocer los grupos de calidad de la ciudad, contará con la participación de los grupos 'Helia Brown Band' y sus versiones de música de los 60, 'Kamikaze' con su pop rock y el mítico grupo palentino 'Chacal' con su hard rock sinfónico.

Desde el Ayuntamiento se muestran satisfechos con la programación. El concejal de fiestas, Sergio Lozano, cree que la música es un importante impulsor de la economía y por eso no puede faltar en las fiestas. También ha recalcado la importancia del festival para dar a conocer los músicos de la capital «que cuentan con una gran calidad artística», resume Lozano.