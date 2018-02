La segunda terraza cerrada de Palencia estará en el Salón Restaurante Ajo de Sopas. / Antonio Quintero El Ayuntamiento tramita la solicitud, mientras el hostelero lamenta la excesiva lentitud administrativa PILAR ROJO Palencia Domingo, 11 febrero 2018, 12:06

Hace poco más de un año y medio, el restaurante Pepe´s inauguraba la primera terraza climatizada de la ciudad, en las puertas de su establecimiento, en la avenida Manuel Rivera. La fuerte inversión que supone una apuesta de este tipo, que permite en definitiva una prolongación del establecimiento hacia el exterior, y las incontables dificultades que añade la burocracia institucional han frenado a otros hosteleros a poner en marcha este tipo de terrazas cubiertas, y han optado por otras alternativas como la colocación de fogones y otras fuentes de calor en las inmediaciones de la puerta.

Sin embargo, el Ayuntamiento está concluyendo ya la tramitación de la segunda solicitud que se recibe en la ciudad para crear una terraza cubierta, desde que hace un lustro entrara en vigor la ordenanza que regula la instalación de veladores y se incluyera la posibilidad de crear terrazas climatizadas. La ordenanza regula también la instalación de terrazas cerradas, las características y medidas que deben reunir los cerramientos, así como los sistemas de climatización, materiales y colores. También la normativa especifica una serie de espacios de la ciudad que se consideran idóneos para la instalación de terrazas cerradas, aunque está abierto a otros lugares, y también las zonas prohibidas, que son los soportales de la Calle Mayor, la Plaza Mayor y las zonas de acceso y Abilio Calderón.

El reciente restaurante llamado Ajo de sopas que el chef palentino Alberto Soto ha inaugurado en el paseo del Salón, a la altura aproximada de la calle La Puebla, es el candidato a contar con la terraza climatizada, que estaría instalada durante todo el año en la zona exterior. Desde que hace varios meses Alberto Soto presentara la solicitud, de momento no ha recibido ninguna respuesta, pero desde el Ayuntamiento aseguran que el expediente se está tramitando y en un breve plazo de tiempo recibirá la respuesta definitiva. En principio, los técnicos municipales están estudiando si la solicitud reúne los requisitos, y qué aspectos debe corregir, ya que el parque del Salón no figura en la ordenanza dentro de los lugares donde está prohibido instalar terrazas cerradas. «Estamos tramitando el expediente. Yo entiendo que se está prolongando la decisión, pero si nos ceñimos a la ordenanza, los trámites son largos y no podemos saltarnos la norma. Estamos en ello y, a pesar de que nos hubiera gustado hacerlo todo de forma más ágil, la normativa actual no lo permite», explica la concejala responsable del ramo, Paloma Rivero.

Sin embargo, esta espera prolongada ha provocado en el chef palentino un sentimiento de desilusión por su ambicioso proyecto en su ciudad natal. «Presenté el proyecto y, ante la falta de respuesta, he perdido totalmente la ilusión por este proyecto. He realizado muchas entrevistas de trabajo, porque no se puede olvidar que también este proyecto conlleva la generación de empleo, pero no puedo seguir dando esperanzas a los candidatos ante un expediente que no avanza, del que no tengo ninguna respuesta. Además, me gustaría agregar que una terraza climatizada es una inversión absolutamente inamortizable en una ciudad como Palencia. Yo lo propuse porque considero que es beneficioso para la ciudad, que le daría mucha más vida, que complementria la oferta gastronómica que es fundamental también para el turismo. Me podría haber ido a otro lugar, con menos obstáculos burocráticos, pero quise apostar por mi ciudad. He perdido de alguna forma la ilusión y las esperanzas con las que comencé este proyecto y también he dejado de comprometerme a contratar a trabajadores para que atiendan las terrazas, a pesar de las entrevistas satisfactorias que he realizado», confiesa Alberto Soto.

El chef indica también que la instalación de esta terraza cubierta podría suponer que otros restaurantes similares se animaran a instalar una infraestructura similar a esta en los entornos del Salón.