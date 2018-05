La sanción por la reforma del Pabellón se quedará finalmente en 135.519 euros Los jugadores del Chocolates Trapa entrenan en el recientemente remodelado Pabellón Municipal de Deportes. / ANTONIO QUINTERO Los grupos de la oposición han votado en contra al estimar que debe reclamarse más dinero JOSÉ MARÍA DÍAZ Palencia Sábado, 5 mayo 2018, 13:11

No ha servido de nada el aplazamiento que lograron hace dos semanas los grupos políticos de la oposición respecto al expediente sancionador por la demora en las obras de ampliación del Pabellón Municipal de Palencia. No ha servido para nada, puesto que quince días después ha podido salir adelante la misma propuesta que lograron paralizar los votos en conjunto del PSOE, Ganemos y Ciudadanos. ¿Pero qué ha ocurrido en esta ocasión si no se han producido variaciones en los planteamientos de ninguno de los grupos políticos? ¿Por qué ha podido salir adelante la propuesta?

La respuesta está en la ausencia, al encontrarse fuera de la ciudad, de uno de los concejales del grupo municipal de Ciudadanos, lo que ha provocado que los votos a favor de los ediles del equipo de gobierno del PP y los de los partidos de la oposición empatasen a cuatro. Y en estos casos, el reglamento estipula que el alcalde dispone de un voto de calidad que tiene valor doble, con lo que la propuesta de sanción para la empresa Vialterra, por 135.519 euros, ha podido salir adelante.

El grupo del PP ha defendido en todo momento que no puede hacer otra cosa que respetar los informes de los técnicos municipales, por lo que ha defendido la propuesta de sanción elaborada por el Departamento de Contratación del Ayuntamiento de Palencia, que ha estimado que debe aplicarse una sanción por un importe de 5.019,25 euros por cada día de retraso en la ejecución de obra, contados desde la recepción condicionada (22 de febrero) a la recepción definitiva (27 de marzo). Son solo 27 días, una cantidad muy inferior a la que estiman los grupos de la oposición, quienes han recordado insistentemente que el plazo concedido tras una primera prórroga venció el 16 de noviembre y que el primer día por el que se impone la sanción no llega hasta el 22 de febrero.

Inquietud por el coste del suelo, tras un informe que exculpa a la empresa Son 100.000 euros y por el momento los ha pagado la empresa Vialterra. El alcalde, Alfonso Polanco, manifestó públicamente que sería la constructora la responsable de cargar con los gastos de reposición del parqué por no haberlo protegido adecuadamente, como era su obligación, durante el desarrollo de las obras. Y así ha sido, al menos, hasta ahora. Sin embargo, los partidos de la oposición, PSOE, Ganemos y Ciudadanos, temen que las cosas no queden así y que, finalmente, la empresa reclame este dinero al Ayuntamiento, dado que un informe de uno de los propios arquitectos municipales respalda las medidas adoptadas por la constructora para proteger el suelo, e indica que no podía preverse una lluvia tan intensa y tanta humedad en pleno mes de agosto. Los grupos de la oposición no entienden los motivos que han llevado al arquitecto municipal a elaborar un informe que exime de responsabilidad a la empresa, cuando ni siquiera existía una reclamación sobre este aspecto y desde el equipo de gobierno se había asegurado que la constructora había aceptado pagar el coste de la reparación del parqué, que ha supuesto un gasto de 100.000 euros. La oposición teme ahora que la empresa, ante la existencia de un informe que defiende su actuación y valora como adecuadas las medidas de protección pueda reclamar este dinero al Ayuntamiento.

Desde el equipo de gobierno se ha explicado que no puede sancionarse durante ese intervalo, dado que el informe elaborado por los arquitectos de la Concejalía de Obras han justificado todo el retraso acumulado durante este tiempo en peticiones de modificación del proyecto planteadas por el propio Ayuntamiento y en la necesidad de elaborar proyectos complementarios sobre electrificación, calefacción, iluminación o fontanería que han tenido que ser supervisados por el departamento de Industria de la Junta de Castilla y León.

Con este informe de los técnicos municipales favorable a la actuación de la empresa, no se ha podido sancionar entre el 16 de noviembre y el 22 de febrero. A partir de ese momento, el Departamento de Contratación del Ayuntamiento estima que todo el tiempo hasta la entrega definitiva no puede justificarse, por lo que se procede a imponer la sanción por 27 días de retraso.

Desde los grupos políticos de la oposición han advertido ya que estudiarán con sus asesores jurídicos la posibilidad de interporner un recurso contra el acuerdo de la Junta de Gobierno que impone la sanción por 135.519 euros. El objetivo es lograr que esa 'multa' sea mucho más cuantiosa, debido a que se ha superado notablemente el plazo de ejecución concedido.

Posibles recursos

Los grupos políticos de la oposición ven además con preocupación que la empresa Vialterra pueda también recurrir para intentar que se anule la sanción, puesto que otro informe de los arquitectos municipales fija un plazo de treinta días, a partir del 22 de febrero para solventar deficiencias y entregar material deportivo que quedaba pendiente. Y es este plazo de treinta días de gracia al que la empresa puede aferrarse para justificar esos días por los que se propone la sanción.

Sin embargo, desde Contratación no se tiene el mismo criterio que los arquitectos municipales y en el informe sancionador se especifica claramente que después de haber superado tan ampliamente el plazo de ejecución no puede entenderse el retraso que va desde el 22 de febrero al 27 de marzo, con lo que no contempla ese periodo de gracia de treinta días y fija para ese tiempo los 5.019 euros de 'multa' diarios.

Los grupos PSOE y Ganemos sostienen además que todo el problema deriva de que el proyecto se hizo con «prisas», buscando «rédito político».