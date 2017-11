Roban al menos una decena de catalizadores de coches en garajes de Palencia Robo simulado del catalizador de un vehículo. / El Norte Agentes de la Policía Judicial investigan la autoría de estos hechos delictivos ocurridos en los últimos diez días R. S. RICO Palencia Viernes, 3 noviembre 2017, 00:13

La Brigada de Policía Judicial de la Comisaría de Policía de Palencia investiga los robos de al menos una decena de catalizadores de vehículos que han tenido lugar en los últimos diez días en varios garajes de comunidades de vecinos de la capital palentina.

Los robos de catalizadores se han producido en grandes garajes de toda la ciudad y en vehículos de última generación, al parecer cometidos por grupos itinerantes que actúan con rapidez y desaparecen durante un tiempo. El objetivo de los robos es reutilizar estos componentes de motores de combustión interna que sirve para el control y reducción de los gases nocivos expulsados en otros vehículos, o extraer de ellos piezas de metales preciosos que contienen, como paladio, rodio y platino, para venderlos.

Los ladrones de catalizadores van equipados con herramientas muy específicas para poder retirar estos dispositivos, aunque en ocasiones se limitan a cortar el tubo de escape o arrancarlos de un tirón atando una cadena a otro vehículo. Suelen ser bandas especializadas, y lo normal es que vayan varias personas, una para conducir el vehículo en la que se transportan los catalizadores, otra que se encarga de vigilar y avisar si viene alguien y otras dos o tres, que son los que roban los dispositivos de los vehículos.

Suelen utilizar varios métodos para el robo, y también depende del modelo de vehículo, por eso suelen especializarse en algunos tipos. Es raro que desmonten limpiamente el catalizador, lo habitual es que corten el escape en los puntos más cercanos a esta pieza, ya que es más rápido y luego pueden manejar más fácilmente el catalizador. Aunque en ocasiones enganchan una cadena al catalizador y tiran con otro coche para arrancarlo.

El robo del catalizador no debe causar ningún daño al vehículo más que el propio de los desperfectos, ya que el motor no pierde rendimiento por no llevar catalizador. Instalar un nuevo catalizador suele costar entre 300 y 500 euros.